Ordu Büyükşehir Belediyesi yıkıma devam ediyor

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin (OBB) tarihi olan iskele ve Çarşamba Pazarı yapılarında projesiz yıkıma devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada OBB’ye dilekçe yazıldığı vurgulanarak, "Ordu Büyükşehir Belediyesi keyfi uygulamalara devam ediyor. Mıdı Restorandın bulunduğu iskele yıkıldı; Çarşamba Pazarı’nda yıkım devam ediyor. Dernek olarak 13.11.2020 tarihinde OBB’ye teslim ettiğimiz yazımızda, 'İlimiz Altınordu İlçesinde Çarşamba Pazarı ve OBB karşısında otopark yanında (Mıdı Resturant’ın bulunduğu) iskele yıkılmaktadır. Tarihi özelliği olan iskelenin ve Çarşamba Pazarı’nın yıkılma nedeni nedir? Yıkılmalarına dair OBB Meclisi’nin kararı var mı? Tarihi iskelenin ve Çarşamba Pazarı’nın yıkıldıktan sonra ne yapılacağıyla ilgili projeleri var mı? Tarihi iskelenin yıkımı sırasında denize dökülen molozlar denizi kirletmesini önlemek için kaldırılacak mı? Yıkılan tarihi iskele ve Çarşamba Pazarı’na yapılacak proje var mı? Varsa projelerin 4982 sayılı bilgi edilme yasası gereği derneğimize verilmesini talep ediyoruz' diye sorduk.” denildi.

'Belediyeyi zarara uğrattılar'

Yazılarına yanıt verme süresinin geçtiği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"OBB’ye verdiğimiz dilekçeye yanıt verme süresi geçti, yanıt veremediler. Çünkü yanıt veremiyorlar, ellerinde yıkma kararları yok, yerlerine ne yapacaklarına gösteren bir projeleri yok. Belediye 'Ben yaptım, oldu' anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor. Bildiğimiz gibi bu zamana kadar yapıp yıktığı, vazgeçtiği projeler var. Belediyeyi zarara uğrattılar. Şimdi de aynı yönetemle devam ediyorlar. Enver Yılmaz döneminde Ordu’nun tarihi önemi olan Atatürk’ün Ordu’ya çıktığı iskele yıkıldı. Aynı anlayış devam ediyor, şimdi de yine tarihi özelliği olan diğer iskele yıkıldı. “Millet Düzü” olan Çarşamba Pazarı gecekondu haline getirilmişti. Şimdi de yerine ne yapılacağı belli olmadan yıkılmaya başlandı. Kabul edilebilir bir anlayış değil."