'Ordu Büyükşehir Belediyesi yangından mal mı kaçırıyor?'

Ordu Çevre Derneği, OBB’nin Ünye Çamlık için imar değişikliği sürecini tamamlamadığını belirterek, 'Gece gece yasal süreç tamamlanmadan Çamlık’a beton dökmek, yasa tanımazlıktır' açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Ünye Çamlık’ta yapmak istediği projeye tepki gösterilmiş, itiraz dilekçeleri verilmiş ve Ordu Çevre Derneği’nin de desteğiyle Ünye’den gelen Platform üyeleri OBB önünde basın açıklaması yapmışlardı. Basın açıklaması sorası OBB’de İmar Komisyonu ile toplantı gerçekleştirilmişti. Ancak görülüyor ki, OBB yönetimi kendi hazırladığı yasal süreci bile tanımaz olmuş” diyerek tepki gösterildi.

İmar değişiklik askıda ama...

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulunun yaptığı açıklamada şunlara değinildi. “Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Çamlık için yapmak istediği imar değişikliği için projeyi askıya 17.09.2020 tarihinde çıkardı. Bu konuda Ünyelilerin bir aylık itiraz süreleri var. İtirazlar da değerlendirildikten sonra Meclis son kararını verecek. Askıya çıkalı bir hafta olduğu halde OBB, Salı günü gece oldubittiye getirerek yasalaşmayan imara göre beton dökmeye başladı. Bu kabul edilemez. OBB kendi yasasını tanımaz olmuş. Neden korkuluyor? Yangından mal kaçırırcasına bu acele nedir? OBB’ye yasadışı çalışma yaptıran korkunun nedeni nedir? Bu Beton dökme emirin verenler hakkında soruşturma açılmalı. Dökülen beton kaldırılmalıdır. Ordu Çevre Derneği olarak daha önce de kanıtladığımız gibi OBB, yasadışı çalışmalara devam ediyor, mahkeme kararlarına uymuyor.”