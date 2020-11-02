Optimum AVM'de işçiler hasarlı binada işe çağrılıyor

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı‘na ulaşan bir işçi İzmir'deki Optimum AVM binasında deprem sonrası hasarlar olduğunu, işçileri hasarlı binada çalışmaya zorladıklarını belirtti.
İşçiler, deprem sonrasında hasar alan binadan bazı görüntüleri paylaştılar:
🔴Hasarlı binada iş başı yapmaya çağrılan işçiler, deprem sonrasında hasarlar alan binadan bazı görüntüler paylaştılar#depremizmir #deprem— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 2, 2020
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