Optimum AVM'de işçiler hasarlı binada işe çağrılıyor

PE Ağı‘na ulaşan bir işçi İzmir'deki Optimum AVM binasında deprem sonrası hasarlar olduğunu, işçileri hasarlı binada çalışmaya zorladıklarını belirtti.

Haber Merkezi

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı‘na ulaşan bir işçi İzmir'deki Optimum AVM binasında deprem sonrası hasarlar olduğunu, işçileri hasarlı binada çalışmaya zorladıklarını belirtti.

İşçiler, deprem sonrasında hasar alan binadan bazı görüntüleri paylaştılar: