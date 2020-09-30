Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’deki Rus güçlerinin 4500’ü Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) 133 bin militanı öldürdüğünü söyledi. IŞİD’in Suriye’deki varlığının sona erdiğini belirten Şoygu, hiçbirinin Rusya’ya sızamadığını kaydetti.

Sputnik’te yer alan habere göre Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Şoygu, IŞİD’in Suriye’de mağlubiyete uğradığını söyledi.

Şoygu, 2015’ten beri Suriye’deki Rus askerlerinin 133 bin militanı öldürdüğünü, bu militanlardan 4500’ünün BDT ülkelerinden olduğunu belirtti.

Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı Vladimir Putin’in 5 yıl önce kendilerine verdiği görevin tamamıyla yerine getirildiğini vurgulayan Şoygu, bu süre zarfında 865 örgüt liderinin de öldürüldüğünü ekledi.

Şoygu, “IŞİD’in Suriye’deki varlığı sona erdi, Rusya’ya tek bir terörist sızamadı” dedi.

Tüm uluslararası terör altyapısına kaydadeğer bir hasar verildiğini kaydeden Şoygu, örgütlerin finansal destek ağının ve kaynak sağlama sisteminin bozulduğunu belirtti.

Şoygu’ya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki etkili eylemleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin komşu ülkelere yayılması önünde engel teşkil etti.

‘Operasyona başlamadan önce, Suriye’de gizlice birlik oluşturuldu’

Diğer yandan operasyon başlamadan önce olabildiğince gizli bir şekilde oluşturulan Suriye’deki Rus güçleri arasında, 34 uçak, 16 helikopter, lojistik, güvenlik ve özel kuvvet birimleri yer aldı.

Şoygu, “Operasyon başlamadan önce, Hmeymim Hava Üssü’nde gizlice bir birlik oluşturuldu. Bu birlik arasında 34 uçak ve 16 helikopter yer aldı” dedi.

Şoygu’ya göre, onlarca askeri teçhizat, yüzlerce askeri personel ve etkileyici miktardaki malzeme hızlı bir şekilde, çok özel kamuflaj önlemleri çerçevesinde 2500 kilometreden fazla bir uzaklıkta konuşlandırıldı. Rusya topraklarından uzakta bu denli güçlü bir oluşum birçok kişi için şaşırtıcı oldu.

Şoygu, “Bunun yanı sıra Suriye ordusunun tüm birimlerine Rus askeri uzmanlar gönderildi” dedi.

Rusya’nın Suriye’deki operasyonu Şam’ın onayıyla 30 Eylül 2015’te başlamıştı.