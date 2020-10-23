Önümüzdeki yıl halka kesilecek cezalar şimdiden belirlendi

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e sunulan 2021 yılı yasa teklifinden halka yüklü miktarlarda ceza ve vergi çıktı.

Teklife göre, önümüzdeki yıl başta trafik cezaları olmak üzere vatandaşa kesilecek cezalarda büyük artışlar yaşanacak.

Yasa teklifine göre devlet, önümüzdeki yıl 82 milyon vatandaştan toplam 19 milyar 206 milyon lira ceza toplamayı hedefliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, kesilen bu cezaların 6 milyar 23 milyon lirası trafik polisleri, fahri müfettişler ve kameralar üzerinden kesilen trafik ceza makbuzlarıyla toplanacak. Bu yılın sonuna kadar tahsil edilecek trafik cezası hasılatının da 4 milyar 708 milyon lirayı bulması bekleniyor. Devlet bunun dışında karayollarında yük ve yolcu taşıma kurallarını ihlal edenlere de 128 milyon liranın üzerinde para cezası kesmeyi öngörüyor.

Trafik cezalarının dışında önümüzdeki yıl vatandaşa 7.6 milyar lira vergi cezası, 619 milyon lira yargı cezası, 28 milyon lira çevreyle ilgili ceza, 5 milyar liraya yakın da diğer alanlarda idari ve para cezası uygulanacak.