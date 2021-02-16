Online konferans: Çok Dillilik ve Sovyetler Birliği

BAA ve Dersim Belediyesi’nin ortak düzenlediği konferansların Şubat ayı programı “Çok Dillilik ve Sovyetler Birliği” başlığında bu akşam saat 20.30’da online olarak gerçekleştirilecek.

Konferansa konuşmacı olarak Dil Bilimci, Prof. Dr. Özgür Aydın katılacak. Konferansta çok dillilik, tek dilli devletlerde dil ölümünün bilişsel gelişime etkileri ve sonuçları neler, Sovyetler Birliği’nde çok dillilik ve dil politikası nasıldı gibi konular ele alınacak.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), her ay farklı şehirlerde düzenlediği aylık konferanslara, pandemi boyunca online konferanslar olarak devam etti. Dersim Belediyesi’nin YouTube kanalında yayımlanan konferans dizisinde bugüne kadar gerçekleştirilen konferanslar şöyle:

Prof. Dr. Zuhal Okuyan, 20 Ekim 2020 Pandeminin Son Durumu ve Aşı Çalışmaları - Prof. Dr. Zuhal Okuyan - YouTube

Zelal Özgür Durmuş, 17 Kasım 2020 Evrimi Neden Savunmalıyız? - Zelal Özgür Durmuş - YouTube

Av. Müjde Tozbey Erden & Uzm. Dr. Egemen Aktaş, 25 Aralık 2020 Çocuk istismarı nedir Nasıl önlenir ? - Av. Müjde Tozbey Erden, Uzm. Dr. Egemen Aktaş - YouTube

Doç. Dr. Mehmet Somel & Dilek Koptekin, 20 Ocak 2021 İnsanın Evrimi - Doç. Dr. Mehmet Somel ve Dilek Koptekin - YouTube