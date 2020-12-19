Online alışverişe yeni düzenleme: Güvenli olup olmadığını araştırmayacaklar

Ticaret Bakanlığı, online alışverişe ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında.

Taslak hali ortaya çıkan düzenlemeye göre, uzaktan satış yapan firmalar, bir müşteri temsilci atayacak, kargolara bu temsilcinin iletişim bilgileri yazılacak. Online satış platformları, platformları üzerinden satılan ürünlerin güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak.

İnternetten satılan "sakıncalı" ürünlere erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalıyla engellenebilecek, gerektiğinde TV reklamlarının durdurulması istenebilecek. Denetleyici kurumlar, internetten satılan ürünleri müşteri gibi gizli şekilde satın alarak, numune elde edip inceleyebilecek. İnternetten vb. kanallardan satış yapan yerli yabancı tüm platformlar, Türkçe satış ve Türkiye’deki adreslere gönderim yapması halinde Türkiye’de yerleşik hizmet sağlayıcısı bulundurmak zorunda olacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, internet ve telefon gibi uzaktan iletişim araçlarıyla satılan tüm ürünlere uygulanacak taslak düzenleme şunları getiriyor: