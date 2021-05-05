'Online alışverişe kısıtlama' iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı market genelgesiyle birlikte gıda ve temizlik dışındaki birçok ürünün marketlerdeki satışına izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

Marketlerle ilgili düzenlemeye ve bunun online alışverişi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklama geldi.

Çataklı, ''Gıda, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere belirledik. Bu dinamik süreç. Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketler de yeni bir süreç. Yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirledik. Minimum yoğunluk temel amaç. Online satışlara gelince amacımız kalabalıkları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili durum söz konusu değil'' dedi.