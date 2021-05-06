'Onlar tam bağımsız Türkiye mücadelesinin sembolleriydi'

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının 49. yılı dolayısıyla bir açıklama yayınladı.
"Onlar tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye mücadelesinin sembolleriydi, önderleriydi" diyen Akdeniz, "Ve sehpada söyledikleri son sözlerinde olduğu gibi; 'Yaşasın işçiler ve köylüler' dediler, 'Yaşasın Türk ve Kürt halkının kardeşliği' dediler, 'Kahrolsun emperyalizm' dediler. Onlar hala bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde, sosyalizm mücadelelisinde yaşıyorlar. Onları idam edenler, onlar hakkında kalem kıranlar bugün hatırlanmıyorlar bile. Ama Denizler bugün yüzbinlerce, milyonlarca çocuğun isimlerinde yaşıyor, yaşıyor olacaklar" ifadesini kullandı.
'Ülkemizi yeni Osmanlıcı hayallerle savaş bataklığına sürüklemeye devam ediyorlar'
Türkiye'nin bugün de emperyalist işgal ve kuşatma altında olduğunu dile getiren Akdeniz, "AKP iktidarının dış politikası ülkeyi emperyalizme daha çok bağımlı hale getirdi. Bir gün Rusya’nın yanında, bir gün Çin’in yanında, bir gün Avrasya bloku yanında olmakla anti emperyalist olunmaz. Bir diğer gün ABD’nin yanında, AB’nin yanında, NATO’nun yanında olmakla anti emperyalist olunmaz. Bağımsızlık söylemleri, anti emperyalist söylemleri bütünüyle sahtedir, yalandır AKP’nin. Çünkü Karadeniz örneğinde olduğu gibi ülkemizi yeni Osmanlıcı hayallerle savaş bataklığına sürüklemeye devam ediyorlar" dedi.
"Anti emperyalist olmak Karadeniz de savaş bataklığına, Suriye de savaş bataklığına karşı çıkmaktır. Komşu ülkelerle barış içerisinde yaşamaktır" diyen Akdeniz, sözlerine şöyle devam etti: