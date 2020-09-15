'Öncü Salça atıklarıyla Küçük Menderes'i kirletiyor'

İzmir'in ilçesi Tire'de Gökçen mahallesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Öncü salça fabrikasının çevreyi kirlettiği, atıklarını Küçük Menderes'e boşalttığı iddia edildi.

Yöre halkından Mustafa Özgen, alandaki kirliliği gözlemlediklerini, özellikle sabaha karşı belli saatlerde yoğun gaz salımı olduğunu söyledi.

Fabrikadan Eğridere Çayı'na bırakılan atıkların Küçük Menderes'i kirlettiğini aktaran ve soL'a konuşan Özgen Halkın sağlığı tehdit ediliyor. Yöre halkı açık havada oturamaz, nefes alamaz hale gelmiş" dedi. Bölgede ileri düzeyde tarım ve hayvancılık yapıldığını da hatırlatan Özgen, tüm şikayetlere rağmen fabrika yönetimi tarafından ısrarla önlem almadığını belirtti. Özgen görüştükleri fabrika müdürünün durumu kabul eder gibi "özür dilediğini" de anlattı.

'Yılda 3 kere ürün alınan verimli araziler'

Özgen şunları söyledi:

"Yönetim havayı, çevreyi ve doğayı kirletmekten halk sağlığını tehdit etmekten vazgeçmiyor. Yöre halkı yaşanan bu duruma öfkeli ve tepkili. Tarımda üretilen ürünlerin sanayide değerlendirilmesi son derece önemli ancak bu durum çevreyi kirletmek ve halk sağlığını tehdit etmek için gerekçe olmamalı. Cennet Küçük Menderes ovamız istismar edilmesin. Daha fazla kar elde etmek uğruna yaşananlar görmezden gelinmesin.

Bölgede araziler çok verimli. Yılda 3 kere ürün alınıyor bu topraklardan. Et ve süt üretimi ile tarım ürünleri açısından da Ege'yi besleyen bir bölge. Ben İzmir'de belediyenin çevre birimiyle görüştüm, İl Müdürlüğü'nün sorumlu olduğunu söylediler. Ben CİMER'e, Çevre Mühendisleri Odası'na, Kaymakamlığa, İl Müdürlüğü'ne ve valiliğe kadar konuyu her yere taşıyorum.

Bölgede yaşayanlar denetimlerin de haber verilerek yapıldığı söyleniyor. Zaten o dönemlerde de tesisler çalıştırılıyor.

Müdür '20 yıldır üretim yapıyoruz, tarımda istihdam yapıyoruz' dedi bize. Bu doğru ama biz toprağa, halka, çevreye zarar verilmesine karşıyız. Üstelik fabrikada da yoğun bir emek sömürüsü var. Kıştan insanların domates ve biberleri bağlanarak, piyasadan 3-5 kat daha ucuza köylünün ürünlerini alıyorlar zaten. Katmerli bir kâr da söz konusu. Bu da ayrı bir mesele."