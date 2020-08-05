'Omuz ver, kadınlar yaşasın' diyenler Ankara'da bir araya geldi

TKP'nin ve Komünist Kadınlar'ın "Omuz ver, kadınlar yaşasın" çağrısıyla ilk buluşma Ankara'da başladı.

Kadına yönelik şiddete karşı dayanışmayı büyütmek ve güçlerini örgütlemek için buluşan emekçiler saat 18.00'den itibaren Ankara Olgunlar Caddesi'ndeki Madenci Heykeli önünde bir araya geldi.

TKP'nin ve Komünist Kadınlar'ın 'Omuz ver, kadınlar yaşasın' çağrısıyla ilk buluşma Ankara'da başladıhttps://t.co/tOFacWQCuu pic.twitter.com/7RJW1pToPc — soL Haber (@solhaberportali) August 5, 2020

Komünist Kadınlar ve TKP'nin çağrısıyla emekçiler İzmir'de saat 19.00'da Karşıyaka çarşı girişinde, İstanbul'da saat 20.00'de Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelecek.