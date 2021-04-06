AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AB liderlerinin Türkiye ziyareti öncesinde bu açıklamanın gelmesinin tesadüf olmayacağını öne süren Çelik, şöyle konuştu:
Belma Nur Kartal
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ömer Çelik: Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin, 'Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor' dedi.
Haber Merkezi
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AB liderlerinin Türkiye ziyareti öncesinde bu açıklamanın gelmesinin tesadüf olmayacağını öne süren Çelik, şöyle konuştu: