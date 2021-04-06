Ömer Çelik: Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin, 'Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor' dedi.

Haber Merkezi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB liderlerinin Türkiye ziyareti öncesinde bu açıklamanın gelmesinin tesadüf olmayacağını öne süren Çelik, şöyle konuştu:

"Dünyada gelişmiş demokrasiler için darbe tehlikesi var mıdır? ABD'de son Senato baskınını düşünün. Bir demokraside kimin kazanacağına askerin tavrı bir dinamik olarak ortaya çıktı. Senato var, mahkeme var, kurumlar var ama Senato baskınıyla ilgili Trump'ın çağrısından sonra ABD demokrasisi içinde tansiyon sürdü.

Bizde bu süreçler nasıl gerçekleşti? Burada önemli olan demokrasi ikliminin zehirlenmesi. Bunları masum görmemek lazım. 'Fikir hürriyetidir' diyenler tüm tarihi görmezden geliyor. Eline silah verilmiş insanların kendi halkına silah çevirmesinden daha ağır bir şey yoktur.

Cumhurbaşkanımızın Ankara dışında olduğu bir günde gece yarısı bu yayınlanıyor. AB liderlerinin ziyaretinden birkaç gün önce yine aynı şey oldu. Ne zaman AB- Türkiye ilişkileri normalleşecek olsa böyle girişimler olurdu. Yine AB liderleri gelmeden 3 gün önce benzer bir şey oldu. Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor.

Bu bildiriye destek verenler için, demek ki kendi görüşleri yetmiyor ki bu bildiriye ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. Emekli amiraller bu işi yapmasalardı orduya yapmış oldukları hizmetlerle anılacaklardı. Bunlar bilmiyorlar mıydı, ne manaya geleceklerini.

Bu geçmişteki muhtıralarla aynı düzlemde değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Bu tip bildiriler, darbe ortamlarının tetikleyicisidir. 'Emekli askerler beylik tabancasıyla mı darbe yapacak?' deniyor. Bu iklim oluşturmakla ilgili."

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