Ömer Çelik: Devlet krizi yok, konu Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına dair soru üzerine "Devlet krizi yok. Cumhurbaşkanımız kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.

Çelik'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimize, işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diyarbakır annelerine bir kere daha selam gönderiyoruz.

- İzmir depremiyle ilgili gündemi yakın bir şekilde takip ediyoruz.

- MYK gündeminde Teşkilat Başkanlığı'nın sunumu vardı. Mali ve İdari işler başkanlığımızın sunumu vardı. İç ve dış konularla ilgili gündemdeki maddeler var. TBMM Grubundaki çalışmalar değerlendirildi

- Bu hafta içindeki en büyük sevincimiz Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasıdır.

- (Fransa) Fransız polisi 10 yaşlarında 3'ü Türk 4 çocuğu ailelerinden alarak sorguladı. Bu çocukların sorgulanmasının nedeni de Peygamberimiz hakkında çirkin paylaşımlara sınıfta yorum yapılması isteniyor. Çocuklara terör sorgulaması yapılıyor.

- Bozkurtlar adlı bir grubu yasaklayacağız dediler. Bu arada Bozkurtlar adlı bir grup yok, bu tamamen yakıştırma bir isim.

- Netanyahu yönetimi yeni işgallere imza atıyor. Ürdün vadisinde konutları yıkıyor. Dünyanın bu barbarlığa ve hukuksuzluğa karşı ses vermesini bekliyoruz.

- Yarın 10 Kasım. Bir kere daha Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum.

SORU-CEVAP

- (Albayrak'ın istifası) MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görevden alma, göreve getirme, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanı takdirindedir. Benim bu konuyla ilgili açıklama yapmam söz konusu değil. Bu MYK konusu olan bir konu değil, kabine ile ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Tabii ki bir devlet krizinden bahsedecek şekilde herhangi bir tıkanma, aksama sözkonusu değildir.

- (ABD seçimleri) Türkiye seçim sonuçları belli olduğu zaman kazananı tebrik edecektir. Seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. İtirazlar oluyor. Önemli olan Amerikan halkının, demokrasisinin verdiği karardır. Adayların her ikisini de Türkiye yakından tanıyor. Gayri resmi sonuçlara göre kazandığı iddia edilen Biden ile Obama döneminde yakın çalışma imkanı oldu.

- Türkiye gayri resmi sonuçlardan sonra resmi sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki kazananı tebrik edecektir. Başkan seçilen kişi ve yönetimle uygun politik gündem ve araçlarla çalışacaktır.

- (Fransa'da Bozkurtlar'ın yasaklanması) Bazen Diyanet teşkilatına bazen milli görüş bazen ülkücüler diyorlar. Soydaşlarımızın ayrı ayrı etiketlerle hedef gösterilmesini asla kabul etmiyoruz. Üstelik çoğunun arkasında mesela Bozkurtlar Hareketi'nin gerisine baktığımızda böyle bir yapılanma yok. Ermenileri protesto eden Türk vatandaşlarına karşı böylesine bir faaliyet Ermeniler tarafından yürütülüyor, Fransa da kendi takibine alıyor. Bu olmayan yapılanmaları, isimleri, dernekleri, gruplaşmaları hedef göstermek Fransız demokrasisine, kamu hizmetine, sosyal barışının korunmasına hizmet etmez.