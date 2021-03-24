'Ölünce mi kurtaracak devlet bizi' demişti, Valilikten açıklama geldi

Kütahya'da komşusu tarafından tehdit edilen 36 yaşında N.A. çektiği bir videoyla sosyal medya üzerinden yardım istemişti.
"Artık dayanamıyorum, kurtarın ne olur? Evimizi basıyorlar, ne olur yalvarıyorum kurtarın artık. Devlet beni koruyamıyor. Nerede yasa, nerde kanun? Ölünce mi kurtaracak bizi devlet? Köylerinde 19 yaşında fidan boyluyu vuranlar, şimdi de beni vuracaklar, öldürecekler. Yalvarıyorum, artık kurtarın beni" diyen N.A.'nın videosu sonrası Kütahya Valiliği'nden açıklama geldi.
Valilik açıklamasında "herhangi bir tehdit ve ev basma olayı yaşanmamıştır" iddiası yer aldı.
Açıklama şöyle: