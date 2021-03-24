'Ölünce mi kurtaracak devlet bizi' demişti, Valilikten açıklama geldi

Kütahya'da komşusu tarafından tehdit edilen 36 yaşında N.A. çektiği bir videoyla sosyal medya üzerinden yardım istemişti.

"Artık dayanamıyorum, kurtarın ne olur? Evimizi basıyorlar, ne olur yalvarıyorum kurtarın artık. Devlet beni koruyamıyor. Nerede yasa, nerde kanun? Ölünce mi kurtaracak bizi devlet? Köylerinde 19 yaşında fidan boyluyu vuranlar, şimdi de beni vuracaklar, öldürecekler. Yalvarıyorum, artık kurtarın beni" diyen N.A.'nın videosu sonrası Kütahya Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik açıklamasında "herhangi bir tehdit ve ev basma olayı yaşanmamıştır" iddiası yer aldı.

Açıklama şöyle:

"N.A. isimli şahıs, köpek kavgasını ayırmaya çalışan dayısının, komşuları Ş.A. isimli kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındığını fark etmesi üzerine aralarında çıkan sözlü münakaşanın büyümesiyle, durum N.A. tarafından kolluk birimlerine bildirilmiş ve her iki tarafın da müşteki şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında idari makamlarca karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı verilmiştir.

Yaşanan münakaşada herhangi bir tehdit ve ev basma gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İki kadın arasında daha önceden de benzer karşılıklı suçlamaların olduğu, N.A.’nın bahse konu uygulama üzerinden benzeri paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Konu adli makamlar, kolluk birimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimlerince yakından takip edilmektedir."