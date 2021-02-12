Ölümle tehdit ediyor: 'Korkumdan boşanamıyorum, can güvenliğim yok'

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde yaşayan, 2 çocuk annesi Emine Sağır, uzun süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 yıllık eşi Ferdi Sağır’dan (41) boşanmak istedi. Boşanma talebi sonrası Ferdi Sağır, geçen yıl 23 Kasım’da, zorla alıkoyup, götürdüğü boş arazide darp eettiği eşinin başına silah dayayarak öldürmekle tehdit etti. Aynı gün ilçede kayınpederi ve kayınvalidesinin evini de kurşunlayan Ferdi Sağır, şikâyet üzerine gözaltına alındı. Ferdi Sağır, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA'nın haberine göre, Darıca’da can güvenliğinin olmadığını düşünen ve tutuklu eşinin serbest kalmasından endişelenen 36 yaşındaki Emine Sağır, yaşadığı yerden taşındı. Tutuklu bunduğu cezaevinden 2 hafta önce tahliye olan Ferdi Sağır'ın, uzaklaştırma kararına rağmen telefon ve sosyal medya üzerinden eşi ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

'Korkumdan boşanamıyorum'

Eşinden şiddet gördüğü için 2 kez boşanma davası açtığını ve ölüm tehdidi aldığını söyleyen Emine Sağır, “Açtığım son boşanma davasından sonra hem ailemin evine kurşun sıktı hem beni boş araziye götürerek başıma silah dayadı, ‘Seni öldürür, buraya gömerim’ dedi. Korkumdan boşanamıyorum. Lütfen bana yardım edin. 2 çocuğumla birlikte çok zor durumdayım, evimde kalamıyorum. Kayınpederimin yanına sığındım ama burada da babasına attığı mesajlarla tehdit ediliyorum. Uzaklaştırma kararı çıkarttım ama beni rahat bırakmıyor. Can güvenliğim yok. 2 çocuğum var, ölmek istemiyorum. Yalvarıyorum, sesimi duyurmak istiyorum” dedi.

Darıca’daki evinde yaşadığı korku dolu anları anlatan Emine Sağır, “Anne ve babanı öldüreceğim, ben hayattayken size yaşam yok’ dedi ve ailemin evine kurşun sıktı. Aynı akşam karakola giderek ‘Ailemi ve beni öldürecek. Can güvenliğimiz yok’ diye ifade verdim. Olaydan sonra içeri aldılar. 2 ay yatıp dışarı çıktı. Can güvenliğim yok. Sürekli tehdit ediyor. Tek istediğim boşanıp ondan kurtulmak” diye konuştu.

'12 yıldır sürekli karakoldayız'

Eşinden daha önce gördüğü şiddet gördüğünü söyleyen Emine Sağır, “12 yıldır sürekli karakoldayız. Darp raporlarım var. Herkes boşanmamızdan yana ama o boşanmayı kabul etmiyor. Arayıp tehditlerini sürdürüyor, mesaj atıyor. Büyük kızımla birlikte psikolojik tedavi alıyoruz. Ondan kurtulmak istiyorum” dedi.

Eşinin korkusu yüzünden Darıca’daki evine misafir kabul edemediğini belirten Sağır, “Evime geldiği için annemi gözlerimin önünde darbetti. ‘Boşanırsan seni öldürürüm’ diyerek beni korkuttu. İlaçlarla ayakta duruyorum. Sürekli tehdit edip ‘Önce aileni, sonra seni öldüreceğim. Sonra da kafama sıkacağım’ diyor. Ailemin evinin etrafında dolandığını komşular görmüş. Ailem de tekrar şikâyetçi oldu ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu adamın dışarda durması aileme, bana, çocuklarıma zarar veriyor. En azından çocukları için tedavi olmasını istiyorum” diye konuştu.