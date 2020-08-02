'Ölüm tehdidi’ sonrası yaşamını yitiren asker defnedildi

İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde kısa dönem askerlik yaparken önceki gün yaşamını yitirmiş halde bulunan ve babası tarafından, tehdit edildiği açıklanan Jandarma Er Osman Özçalımlı, memleketi Kars’ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy Köyü’nde defnedildi. İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Özçalımlı’nın cenazesi uçakla Kars’a getirildi. Cenaze sonrasında köye doğru yola çıkarıldı. Cenaze daha sonra ağıtlar arasında köy mezarlığına kadar taşındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, törene katılanlar, cenaze namazı kılındıktan sonra Türk bayrağının tabuttan kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine bayrak tabuttan alındı. Yine, Özçalımlı'nın yakınları askerlerin törene katılmasını istemedi.

Özçalımlı’nın cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.

Baba tehdit edildiğini açıklamıştı

İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde kısa dönem askerlik yapan Jandarma Er Osman Özçalımlı, dün sabah 05.00 civarında şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştu. Kars Digor Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı Özçalımlı'nın ailesine giderek, çocuklarının kalp krizinden öldüğünü iddia etmişti. İddiaya tepki gösteren baba Ahmet Özçalımlı, oğlunun önceki gece ve dün gece kendisini aradığını, kendisinin ölümle tehdit edildiğini paylaşmıştı.

Baba Özçamlı, şunları söylemişti: “Oğlum bana ‘baba beni sıkıştırıyorlar ve bana vatan haini diyorlar. Bana tuzak kuruyorlar benimle uğraşıyorlar’ dedi. Ben cezaevini aradım kendi imkânlarımla Abdullah adlı bir uzman çavuş ile görüştüm. Oğlumun durumunu anlattım ve bana ‘siz merak etmeyin’ dedi. Sabah bize ölüm haberi geldi."