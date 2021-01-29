Ölüm tehdidi alan Berhan Şimşek'ten silah ruhsatı başvurusu

Katıldığı canlı yayında "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" sözleri nedeniyle iktidarın hedef aldığı eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

Şimşek, bu nedenle silah ruhsatı başvurusu yapacağını belirterek, "Silah taşımaktan utanırım ama mecburuz şimdi gideceğiz, silah alacağız" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Şimşek, hedef alınan sözlerine ilişkin ise "Hizmetini düzgün yapan valiye, kaymakama laf eder miyim? Onlar bizim değerlerimiz. Benim kastettiğim bir siyasi partinin sözcüsü gibi davranan, toplantılara bile diğer partilerin milletvekillerini çağırmayan valilere, kaymakamlaradır. Valilerin iktidarın değil, devletin valisi olması gerektiğini hatırlattım" ifadesini kullandı.