Ölü bulunan Mervenur Polat davasında Cüneyt Akyol’un ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da 4 aydır kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın dün cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Cüneyt Akyol'un da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Sabah'taki habere göre Akyol, genç kadının cesedinin olduğu yeri söyledi. Genç kadının cesedi, Akyol'un Muratpaşa ilçesindeki babasına ait evin çatı katında bulundu. Akyol ifadesinde, "Mervenur ile Muratpaşa ilçesi Sinan mahallesindeki bekar evimizde birlikte kalıyorduk. 22 Ekim'de uyuşturucu krizine girdik. Mervenur'un nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Krizden çıkınca Mervenur'un hareketsiz durduğunu fark ettim. Birkaç gün cesetle birlikte kaldım" dedi.

Akyol, motokurye arkadaşını arayıp cesedi babasının evine götürmesini söylediğini itiraf etti.

Motosikletli kurye Süleyman A. ve Cüneyt Akyol'un da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.