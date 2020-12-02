Ölü bir Afganın protez bacağından bira içerken fotoğraf çektirdi!

Üst düzey Avustralyalı özel kuvvetler askerleri, Afganistan'daki bir barda ölü bir Afganın protez bacağından bira içerken fotoğraf çektirdiler.

Guardian Australia tarafından yayımlanan fotoğraflarda kıdemli bir askerin Avustralya'nın özel kuvvetler üssünde kurulan ve Fat Lady's Arms olarak bilinen gayrı resmi bir barda protezden içerken görünüyor. Fotoğrafın 2009 yılına ait olduğu belirtildi.

Bir diğer fotoğrafta iki askerinse bacakla poz verdiği görünüyor. Fotoğraf: The Guardian

Bazı askerler, yüksek rütbeli subaylar tarafından uygulamanın geniş ölçüde hoş görüldüğünü ve hatta bazılarının dahil olduğunu söylüyor. Vücut parçalarının ve protezlerin savaş alanından çıkartılıp sergilenmesi savaş suçu sayılıyor. Durumun soruşturma nedeni olması, subayların yıllardır farkında olmalarına rağmen böyle bir kültür ve uygulamaları benimsedikleri için haksız yere eleştirildiklerini söyleyen rütbeli askerlerin tepkisine neden oldu.

Bacağın, Nisan 2009'da Uruzgan'daki Kakarak'da SASR 2 filosunun iki komplekse ve bir tünel kompleksine düzenlediği saldırı sırasında öldürülen bir Taliban savaşçısına ait olduğu iddia ediliyor.

Daha sonra iddiaya göre bacak savaş alanından alınıp, burada ziyaretçiler tarafından kadeh olarak kullanılmak üzere Fat Lady's Arms'a götürüldü.

Nazi sembolleri detayı

Protez, daha sonra, Nazi Almanyası'nda kullanılan askeri bir nişan olan Demir Haç ile birlikte Das Boot başlığı altında ahşap bir plakaya monte edildi. Eski bir asker Guardian'a, bacağın her zaman filo ile seyahat ettiğini söyledi.

Gazeteye konuşan asker "Fat Lady's Arms nereye kurulursa, o zaman bacağın tutulduğu ve ara sıra dışarıda içmek için kullanılan plaka da oraya gider" dedi.

'Üst düzey komutanlar düzenli olarak ziyaret eder'

Asker, üst düzey komutanların özellikle Anzak Günü'nde barı ziyaret ettikleri, bacağı aldıkları ve ondan içki içtiklerini söyledi.

Yüksek rütbeli subayların bacaktan içki içtiğine dair söylentiler, Avustralya özel kuvvetler topluluğunda uzun süredir konuşuluyor. Daha öncesinde, bacağın varlığı ve ondan bira içildiğine dair haberler çıkmıştı, ancak eylemin bir resmi şimdiye kadar yayınlanmamıştı.

Guardian'a konuşan eski askeri avukat Glenn Kolomeitz, İngiliz Milletler Topluluğu ceza kanununun 268.81 maddesi uyarınca, mal sahibinin rızası olmadan mülk edinmenin, 20 yıl hapis cezası gerektiren savaş suçu olarak sınıflandırılabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdükleri ortaya çıkmıştı.

Daha öncesinde ise Avustralyalı askerlerin Nazi Almanyası bayrağıyla devriye gezdiğine dair fotoğraflar gün yüzüne çıkmıştı.

Bu haftanın başlarında Avustralyalı milletvekilleri Çinli bir karikatüristin çizimlerini 'ağır şekilde aşağılayıcı' olarak itham ederken kınamak için birleşmişti.

Avustralyanın savaş suçlarına ilişkin karikatürün Çin Dışişleri Sözcüsü Zao Lijian tarafından da paylaşılması iki ülke arasında diplomatik krize neden olurken Pazartesi günü, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve savunma bakanı Senatör Linda Reynolds karikatürün kaldırılmasını talep etti.