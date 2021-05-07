Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 7. albümü 'Türküler Yetişti İmdada' çıktı.

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 81 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.

Olta'nın 7. albümü ilk türkü albümü olurken bunun devamı da ilerleyen tarihlerde gelecek.

Olta’ya şarkı göndermek ve ihtiyaç sahibi müzisyenlere destek olmak için [email protected] adresi kullanılabilir.

Olta’yı Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.