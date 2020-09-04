Olta 2 yayında!

Gelirlerinin, salgın sürecinde zor durumda kalan müzik ve sahne emekçileriyle paylaşılması hedefiyle yola çıkan Olta Dayanışma'nın ikinci albümü de tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Albüme Yapıcılar "Yarım Ay" isimli şarkılarıyla destek verdi.

Peyk grubunun solisti İrfan Alış’ın, birkaç ay önce sosyal medya üzerinden yaptığı dayanışma albümü çağrısının ilk çıktısı olan Olta 1 adlı albüm de dijital platformlarda yayınlanmıştı.

Olta 2 albümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Olta 2 dayanışma albümünde yer alan şarkılar şöyle: