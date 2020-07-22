‘Ölmek istemiyorum’ mesajı yanıt buldu, taciz şüphelisi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan 21 yaşındaki Tuğçe Ç.’nin, sosyal medyadaki paylaşımıyla bir buçuk yıldır 46 yaşındaki N.Ş. tarafından taciz edildiğini duyurması üzerine gözaltına alınan N.Ş. tutuklandı.

Tuğçe Ç. paylaşımında, “Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız” sözlerine yer vermiş, paylaşımı büyük destek görmüştü.

Tuğçe Ç.’nin avukatı, Twitter hesabındaki paylaşımında "Tuğçe Çelik’in vekili olduğum dosyada şüpheli şahıs Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama istemi ile sevk edilmiş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan da konuyla ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada “Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde 'ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli N.Ş. gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır” denildi.

