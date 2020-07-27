Ölen sığınmacıların yakınları maddi imkansızlık yüzünden gelemiyor: Fotoğrafla teşhis talebi

Van Gölü’nde batan teknede yaşamını yitiren çoğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 sığınmacının yakınları maddi imkansızlıklar nedeniyle Türkiye’ye gelemediklerinden yakınlarının fotoğraflar üzerinden teşhis edilmesini talep etti. Bu şekilde 4 kişinin kimliği tespit edildi.

27 Haziran gecesi Van Gölü’nde batan sığınmacı teknesinde şu ana kadar 61 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı.

Habertürk’ten Kenan Butakın’ın haberine göre, gölden çıkarılan cansız bedenlerin kimliklerinin tespit edilmesinde geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı.

Çoğunluğunu Afganistan ve Pakistan uyrukluların oluşturduğu sığınmacıların yakınları, Van Barosu’na ulaşarak yakınlarının fotoğraflarını iletti.

Sığınmacıların maddi imkansızlıklardan dolayı Türkiye’ye gelemeyen yakınları, ölenlerin fotoğraflarla teşhis edilmesi talebinde bulundu.

Pakistan, Afganistan ve Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan sığınmacıların yakınları, sosyal medya aracılığıyla yakınlarının fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini avukatlar aracılığıyla soruşturmanın devam ettiği Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

İletilen kimlik ve fotoğraf bilgileriyle de, yaşamını yitiren Pakistan uyruklu Hasnian Mahdi, Faisal Mahmood, Wafa Haider ve Adnan Mustafa’nın cansız bedenleri teşhis edildi. Afganistan Büyükelçiliği’nin de birçok Afgan göçmeni tespit ederek cenazeleri teslim aldığı öğrenildi.

Van Gölü yüzeyinde bulunan cansız bedenlerin vücut bütünlüklerinin bozulduğu, tekne içerisinde olan sığınmacıların cansız bedenlerinin ise daha çabuk teşhis edilebildiği kaydedildi.