Ölen işçinin ailesine davadan vazgeçmeleri için 500 bin lira teklif ettiler!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlamasına ilişkin davanın duruşması bugün Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Ferizli Adliyesi'nde görülen duruşmada ailelerin ve fabrikada çalışanların ifadeleri alınmaya devam edildi. Çalışanlar fabrikada patlamanın beklendiğini, koruyucu ekipmanlarının olmadığını anlatarak, davadan vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

'Ürünlerin patlayacağını biliyorduk'

Müşteki Vildan Yiğit, "Hiçbir ekipman temin edilmiyordu. Kendi evimden getirdiğim ekipmanları kullanıyordum" dedi. Müşteki Yeliz Şahin ise "Ürünlerin patlayacağını biliyorduk. Patlama muska bölümünde oldu. İşyerinde her yerimiz ilaçtı. Mesleki bir eğitim almadık. Sadece ince bir önlük ve bileklik giyiyorduk" diye konuştu.

"Muska" bölümünde çalıştığını söyleyen Aynur Sürer de "Şefimiz Nuray Hanım sürekli mallar kızışıyor, patlayacak derdi. Hasan Ali ve Erşan Bey'e de hep söylerdi. Ancak, dikkate almadılar. 'Çalışan çalışsın, çalışmayan çıksın' dediler" dedi.

Fabrikada çalışmadığını belirten ve patlama sırasında dışarıda yaralanan Duriye Doğmuş ise sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben bu fabrikanın bir daha açılmasını istemiyorum" dedi. Müzeyyen Topaloğlu da malların patlayacağı konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını dile getirdi. Ömrüye Çakıcı koruyucu ekipmanlarının bulunmadığını belirtti.

'Daha önce alev alan makinede çalıştırıldım'

Rabia Yiğit ise "Daha önce çalıştığım bir makine alev almıştı yüzüm yanmıştı. Ali Rıza bey buna rağmen beni o makine başında yine çalıştırdı. Sonra makine tekrar yandı" şeklinde konuştu.

Semra Gülten de benzer şekilde iş kazası geçirdiğini anlattı. Gülten, "Torpil bölümünde çalışıyordum. Daha önce gözümün önünde makine yandı. Ali Rıza ve Erşan bey sürekli çalışmamızı istiyordu. Torpiller çok sıkıştığı için makinelerin patlayacağını ısındığını söylüyorduk. Dinlemiyorlardı" dedi.

'Davadan vazgeçmemiz için para teklif ettiler'

Patlamada ölen Sabahattin Tepeçınar’ın kardeşi Kadriye Cinoğlu'nun ifadesi de patlamanın boyutlarını gözler önüne serdi. "Kaçak olarak muskaların kağıtlarını yapılması için eve gönderiyorlardı" diyen Cinoğlu, abisinin daha önce de iş kazası geçirdiğini söyledi. "Abime şikayet et dedim. Şikayet edersem tazminatımı vermezler dedi" diyen Cinoğlu şöyle konuştu:

"Gelmiş buraya mağdurum diyor. Benim abimin bedeni üç parçaydı, üç parça. Kimyager değildi, laboratuarda çalışıyordu. Soruyorum size bunun eğitimini vermeden neden onları çalıştırıyorlardı? 500 bin TL teklif ettiler davadan vazgeçmemizi istediler. Üç ay sonra benim diğer abim covidden öldü. Biz kardeşimizi asla satmayız dedik. Biz bu davadan asla vazgeçmeyiz. Ölümüne kadar bu davadayız."

Müşteki Kadriye Cinoğlu: "500.000,00-TL teklif ettiler davadan vazgeçmemizi istediler. Üç ay sonra benim diğer abim covidden öldü. Biz kardeşimizi asla satmayız dedik. Biz bu davadan asla vazgeçmeyiz. Ölümüne kadar bu davadayız."#HendekİcinAdalet #hendekadaleti̇stiyor — Hendek İçin Adalet (@adalethendek) March 17, 2021

Cinoğlu ifadesinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerince duruşma salonunda çıkartıldı.