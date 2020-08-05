Öldürülmek istenen 2 kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da iki kadın, eşleri tarafından öldürülmek istendi. Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisine gün içerisinde ağır yaralı getirilen kadınların tedavisi sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 21 yaşındaki D.A., yaşadığı evde ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Eşinin D.A.’ya ateş ettiği, intihar süsü vermek için de silahı zorla eline tutuşturarak tetiği çekmesi için baskı uyguladığı öğrenildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

41 yaşındaki S.P. ise eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. S.P.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.