Olay TV'nin eski ortağı KRT'yi satın almak için masada

Büyük bir gürültüyle yayın hayatına başlayan ancak iktidar rahatsız olunca yayın hayatına son veren Olay TV'ye ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cavit Çağlar ile birlikte Olay TV'nin patronlarından olan Hüseyin Köksal'ın kanalın çalışanlarıyla başka bir kanalda yola devam etmek istediği belirtilirken, bu nedenle KRT TV'yi satın almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Medyaradar'a konuşan KRT TV’nin üst yönetimdeki yetkili, Hüseyin Köksal ile görüşmelerin hızla belli bir seviyeye geldiğini, prensipte çalışanlar ve fiziki yapı hakkında anlaşıldığını, ancak kanalın satış rakamı üzerinde uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Satış rakamında uzlaşılamaması üzerine görüşmelere son verildiği belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.