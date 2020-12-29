'Olay TV kapatılmasaydı atanacak kayyum belliydi'

Bir dönem AKP'ye yakın isimlerden olan, Erdoğan'a da danışmanlık yapan Akif Beki, Karar gazetesindeki yazısında Olay TV'nin kapatılması sürecini yazdı.

Beki, "Patron Cavit Çağlar, iktidardan baskı gördüğü için kapattığını yalanlıyor. İtiraf etmediği için Çağlar’a kızanlar, abesle uğraşıyor. Baskıya dayanamadıysa, bunu itiraf ederek üstüne çekeceği katmerli baskıyı mı göze alacaktı? Çığlığı basarsa daha fazla dövüleceğini bilen birinden, dayağı durdurmak için çığlık çığlığa ağlamasını beklemek gibi bir şey" derken, kanalın kapatılmaması durumunda başına geçecek isme ilişkin ise "Kapatılmasından önce, Olay TV’ye kayyum atanmasının da denendiği iddia edilmişti. Bu iş için düşünülen kişi, Taha Dağlı’ymış. Muhafazakar medyadan bir isim" ifadesini kullandı.