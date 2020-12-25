Olay TV kapandı

Cavit Çağlar'ın yeni televizyon kanalı Olay TV yayın hayatına başladıktan 26 gün sonra kapandı.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar'ın yaptığı açıklamanın ardından kanal siyah ekrana düşerek kapandı.

"Habercilik anlayışımız bazı yerleri rahatsız etti" diyen Sarılar şunları kaydetti:

"Olay TV'nin bütün yayın hakları, lisansı Cavit Çağlar'da. Yüzde yüz hissesi onun. Ancak Hüseyin Köksal buraya yeniden yayın hayatına başlaması için sermaye koydu. Beraber yola çıktılar. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Çünkü bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık. Cavit Bey, 'Bana iktidardan büyük baskı var' dedi. 'Çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim' dedi. Hatta kendisine burada hepimizin yerine gelecek ve bu yayını, Olay TV'yi götürecek insanlar listesi sunulduğunu da söyledi kendisi. İktidarı işaret etti ama Türkiye'de 30 Kasım'da yayına başlamış bir televizyonu, üstelik de tarafsız habercilik yapacağım iddiasıyla çıkan bir kanalı susturacak baskıyı yapacak merciyi herkes biliyor."

Kanal çalışanlarının alkışlı protestoları eşliğinde kanal kapandı.