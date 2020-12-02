'Olay, tavşan etinin haram olup olmadığı tartışmasından başladı'

Sosyal medyada güneş sistemi üzerine tartışmaları nedeniyle gündem olan Konyalı gençler, Konya Bilim Merkezi'ne davet edildi, burada kendilerine güneş sistemi anlatıldı.

Videoda yer alan isimlerden Murat Seyit Kağnıcıoğlu, tartışmanın tavşan etinin haram olup olmadığına ilişkin konuşma sonrasında başladığını söyledi. Tartışmanın devamını anlatan Kağnıcıoğlu, “Dünya nasıl bir yer, gezegenler nasıl gibi konulardan konu gelişti. Biz de mutlu olduk aslında böyle bir sohbet yaptığımız için. O günkü videodaki halimizle aramızda dağlar gibi farklar var. Çünkü o zaman biz bazı şeyleri bilmediğimizin farkına vardık. Hiçbir şey bilmiyormuşuz biz” dedi.