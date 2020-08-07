Olağanüstü toplantının ardından Türkiye Bankalar Birliği’nden açıklama

Döviz kurları ve altındaki yükseliş sonrası Merkez Bankası ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Türkiye Bankalar Birliği’nden açıklama geldi. Açıklamada Merkez Bankası Başkanı’nın önümüzdeki dönem piyasa fonlamasına ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde, 6 Ağustos 2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Sayın Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürleri toplantı için bir araya gelmiştir” denildi.

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir. Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir. Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı.”