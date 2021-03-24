Okuyan'dan kongre yorumu: AKP'nin elinde bir öykü kalmamış

soL TV'deki "Kemal Okuyan'la Gündem" programında bu hafta da gazeteci Şule Aydın konuk oldu. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan "Erdoğan'ın açıklamaları nasıl değerlendirilmeli?" sorusunu yanıtladı.

Okuyan AKP kongresinde ortaya çıkan "lebaleb" görüntüler için şu değerlendirmeleri yaptı:

"Genel olarak zaten AKP, her davranışıyla öfke ve kızgınlık uyandırıyor. Bu da benzer duygular uyandırdı. Bunun iki açıklaması var: Biri geleneksel takmamazlık, diğeri meydan okuma. Kendi kitlesine 'Bizi salgın bile durduramaz mesajı veriyor. İşin bu kısmına odaklanmak gerekiyor. Yapılan gerçekten korkunç. İstatistikler de ortada, AKP'nin il kongrelerinden sonra o kongrelerin yapıldığı illerde ciddi artışlar oldu. Bu kongreden sonra da aynısı olacak. Gökçek, 'Herkese korona testi yaptık' dedi, hikaye bunlar. Dün gece yolculuk yapan o kadar insanı nasıl genel merkeze toplayıp testten geçirdiniz? Üstelik bu kadar hızlı test sonucu alınıyorsa, bunu ihtiyacı olanlara yapsınlar. AKP'lilere değil. Ama konunun asıl bir meydan okuma boyutu var. Dünyada bu tür siyasetçiler benzer bir şey gerçekleştiriyorlar. Bir biçimde 'Salgın kesinlikle önümüzde engel değildir' mesajı vermeye çalışıyorlar. Hepimiz çok eleştiriyoruz, 'Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür' diye doğru bu ama ben bunun bir yandan da etkili olduğunu düşünüyorum. Bu tavır etkili bir siyasi tavır."

'AKP'nin elinde bir öykü kalmamış'

Okuyan, "Erdoğan'ın konuşmasını dinlediniz mi?" sorusuna, "İtiraf edeyim baştaki selamlama bölümünü dinlerken dayanamadım kapattım dedi. Okuyan, "Bu selamlama kısmı çok sıkıcı. Ben ya da başka bir arkadaşım yapsak kimse dinlemez salon boşalır. Hatta bir daha da konuşma yaptırtmazlar bize" dedi. Erdoğan'ın konuşmasını "bomboş bir konuşma" olarak nitelendiren Okuyan şunları söyledi:

"Heyecansız, anlamsız bir kongre olduğu için o kadar uzun bir selamlama yapmış belli ki. AKP'nin elinde bir öykü kalmamış. 'A Takımı' deniyor, zaten artık AKP'den 'A Takımı'çıkmaz. Erozyon oldu partide. AKP'de yeni bir siyaset üretimi olamaz. Bu nereden belli? İşin şu kısmı pek sorgulanmıyor: Bir parti kongre yapıyor, kongrede tartışma yok. Belli aralıklarla siyasi partiler toplanır, tartışır. Herkes MYK'ya, kabineye odaklanıyor. Göstermelik de olsa bir tartışma yok. Hergün konuşan biri gelip çıkıyor, ona bağırıp çağıran bir topluluk var ve buna kongre diyorlar. AKP'nin Türkiye'de herhangi bir sözünün olmadığı bir kez daha görülmüş oldu. Gericilik söylemlerinde artışa buradan da bakılmalı. AKP'nin verebileceği gerçekten hiçbir şey yok, daha fazla gericilik dışında. Başka söz kalmadı, AKP'de. Gericilik ise sınırı olmayan birşey. Bugün 'ekonomi' diye yaptığı konuşmada, 'yastık altından dövizlerinizi çıkarın' dışında birşey yok.

AKP'den bu saatten sonra gericilik çıkar. Hilafet derler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden örf-adetlerimiz derler. Başka bir sözü kalmayan bir partiyle karşı karşıyayız. Bu iyi bir şey. İktidar partisinin onca beklentiye rağmen cebinden hiçbir şey çıkartamaması bizim üzüleceğimiz bir şey değil. Böyle bir partiye 20 yıldır yönettiriyor olmamıza üzülebiliriz."

'Düzen siyasetinden kopmadan Türkiye solu bu topluma nasıl umut verecek?'

Şule Aydın, AKP'ye yönelik tepkilerin nasıl biriktiği konusunda konuşan Okuyan'a "Sol neden tepkileri bir araya toplayamıyor?" sorusunu sordu. Okuyan şöyle yanıt verdi:

"Sol kendisine özgü birliktelikler üretebilir, üretiyor. Yeter ki sol kendisi olsun. Sol'un kendisi olması nedir? Bugün Erdoğan'ın konuşmasında da hakim ton gerici, muhafakar, dinsel temalı bir tondu. Bu uzun süredir de böyle. Peki buna dönük toplumdaki öfkeye ne oldu? Bu öfkenin sönümlenmesi... Akit Gazetesi 2-3 günde bir 'Hilafeti getireceğiz' diyor. Nereden cesaret alıyor? Bunun önündeki direnci yok etik. Biz değil ama gücümüz çoğaltmaya şimdilik yetmedi. Burada en başta CHP'de ama 'sol'da da sorumluluk var. 'Sol' uzun bir dönem laiklikten vazgeçebileceğini düşündü. Türkiye toplumu bu tartışmaların meşru olduğunu düşünmeye başladı. Bundan 20 yıl önce 'Hilafet geri gelsin' diyemezdi kimse. O Türkiye'yi savunmuyorum ama geriye gittiğimizi söylüyorum. O zaman sol bazı konularını hiç askıya asmayacak. Sınıfsal bakışınızı kaldıramazsınız. 'İyi patronlar da var' derseniz, gerisi gelir. Emperyalizm konusu da böyle. 'Kürt sorununda o kadar da Amerikan karşıtlığı olmasın. Avrupa Birliği karşıtlığı olmasın' dediğiniz zaman, solcu olarak, bitiyor. Solcu olmaktan çıkıyorsunuz. Bu Kürt meslesini önemsizleştirmiyor ama Kürt meselesinin emperyalizm eliyle çözülemeyeceği vurgulanmalı. Sol neden bu hale geldi? Sol, sol olmaktan çıktı. Kendimizi ayağa kaldırmak, doğrularımızı tekrar etmek durumundayız.

2023'te hiç değilse 'alternatif bir düzen' gündeme gelsin yaygınlaşsın. Toplumda bu bir umut haline gelsin. Gelin bunu birlikte yapalım. Türkiye'de yeni ve eşitlikçi bir düzenin kurulması için yürütülecek faaliyetleri ille de tek başımıza yürüteceğiz diye bir iddiamız yok. Ve bu mümkün Türkiye'de. Biz cesur davranmalı, bu laiklik, bağımsızık, eşitlikçilik konularında kendi göbeğimizi kesmeli ve bu 3 cephede karşı tarafla flört eden herkesle ilişkimizi kesmeliyiz. Toplumda gri alanlar var evet ama siyasette bu alanları beslerseniz, toplum kişiliksizleşiyor. Dolayısıyla net bir tavır alınmalı.Türkiye yıllar önce 'demokrasi' adına cemaatle flörtleşen solcuları gördü. Abant toplantıları çok net bir biçimde Türkiye solunun kişiliksizleşme sürecinde önemli bir aşamaydı. Aynı şey bugün de oluyor. Türkiye solunun, Türkiye sağıyla flört ederek kazanacağı bir şey yok. Orada kendi göbeğimizi kesip ondan sonra yapıcı birliktelikler yapabiliriz. Düzen siyasetinden kopmadan Türkiye solu bu topluma nasıl umut verecek? CHP ve HDP gölgesindeki solun, Türkiye toplumuna umut verme ihtimali sıfırdır. AKP karşısında oluşturulan şeyden umut çıkmaz. Muhalefet bir ortaklık İstanbul Sözleşmesi, Hilafet konularında geliştirilebiliyor mu? Böyle bir durumda toplum umutlanır mı? AKP'yi ayakta tutan da bu. Onlar herkese, her şeye meydan okuyor. Öbür tarafta böyle muhalef var ve sol da buranın aksesuarı yapılmaya çalışılıyor. Olmayacağız. TKP tek başına değil. Umut ediyorum ki sol önümüzdeki dönem kendi göbeğini kesecektir."

'İstanbul Sözleşmesi'nin feshine itiraz edenler haklı ve bunun tartışılacak bir tarafı yok'

İstanbul Sözleşmesi kararıyla her alanda hesaplaşılmalı. Davalar da açıldı. Bu bir hukuk mücadelesi. Ama konunun özünün ne kadar tartışıldığı tartışmalı. Öte yandan anlamlı bir tepki ortaya çıktı. Bu iktidarın kadınları alt etmesi çok zor. Bu AKP'nin ne anlama geldiğinin anlaşılmaya başladığından beri böyle. Bu Erdoğan'ı üzüyor. Kadınlarla karşı karşıya gelmek istememesi doğal. İstanbul Sözleşmesi bir taraftan doğru bizim sürekli AB emperyalizmi olgusunun uzantısı gibi görünüyor, evet. Kadınların eşitsizliğinin kaynağındaki sınıfsal, toplumsal sorunlara hiç değinmeden bir metin hazırlamak da bayağı bir başarı işi. İstanbul Sözleşmesi böyle. Ama çok önemli kazanımları da içeriyor. Biz zaten şuna bakarız, bir siyasi tasarruf geriye mi götürüyor, ileriye mi çekiyor? Bu metin içerik ve kaynağı açısından eleştirilse de ileriye doğru bir etki yaratıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feshine itiraz edenler haklı ve bunun tartışılacak bir tarafı yok. 'Bazı ifadeler halkımızı böldü' kısmına kilitliyorlar meseleyi. Kadınların uğradığı eşitsizliklerden, cinayetlerden çıkartıp aslında LGBT başlığına daraltmaya çalışıyorlar. Bu AKP'nin kadın düşmanlığını gizlemeye dönük bir adım. LGBT meselesinin arkasına sığınarak İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmak riyakarlık. Kadın meselesinin üzerini örtmesin evet ama Türkiye'de bir LGBT meselesi de var. 'LGBT meselesi meşrulaşıyor' deniyor. E tabii meşrulaşacak. 'Biz onların da yaşama hakkına da bir şey demiyoruz'. Ne demek bu, siz kimsiniz? LGBT bireyler de evet, meşrulaşmak durumunda.

Sözleşmenin dilinde toplumu rahatsız eden şeyler varmış. Toplumun dilinde kadın cinayetlerini teşvik eden şeyler yok mu?

İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinde 'örf-adetlerimiz, aile kurumumuz yeter' dediler. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının kadın cinayetlerini bitirmediği ortada. Ama hükümlerin önemini azaltmıyor bu. Bugün Mısır'da bir kadın doktor 6. kattan aşağıya atıldı. Mısır'daki örf ve adetler yüzünden. Evine erkek aldığı için. Bu Türkiye'de de oluyor. Hergün bu tarz cinayetler işleniyor. Sözleşmenin dilinde toplumu rahatsız eden şeyler var deniyor. Peki alışkın olduğumuz dilde kadın cinayetini teşvik eden şeyler ne olacak? Onlar da örf ve adetlerimizde var. Bugün vardı, karısını öldüren adamı mahkemede gören arkadaşı, 'Sen adamsın, adamın kralısın' diye bağırmış. Tabii o efelenme o cenahta ikiyüzlülükten ibaret olduğu için 'Cinayet işlediğini bilmiyordum' demiş ve serbest bırakılmış. Tam da bu. Türkiye'de karısını bir nedenle öldüren erkekler için bu denmiyor mu? Onbinlerce kadın şiddetle karşılaşmadı mı? Bu ikiyüzlülükle mücadele etmek gerekiyor.

'Erdoğan Türkiye'nin NATO'daki pozisyonunu, militanlığını iyi pazarlarsa, siyasal sıkışmayı hafifletebilir'

Erdoğan için dinselleşme en cazip şey, sınırı yok. O öykü devam edebilir. Sonu yok. Ama ekonomide gerçeklerden öykü değil korku filmi çıkar. O nedenle bunu devam ettirecekler ama bu erimeyi durdurmaz. O zaman neyi hesaplıyor Erdoğan? Benim görebildiğim, Erdoğan bir kez daha kendisini uluslararası operasyonun kurtaracağını düşünüyor. Saadet Partisi'ni Millet İttifakı'ndan koparması Erdoğan'a yetmiyor. Uluslararası alanda zaten hiçbir ülke şu anda göstermelik de olsa özgürleşme demokrasi gibi oyunların peşinde değil. Yani ne Fransa, ne İngiltere, ne Almanya. Olması da beklenmemeli. Başka bir olgu var o da Türkiye'nin giderek önem kazanan ordusu, coğrafi konumu. Bütün bunlar tekrar önem kazanmaya başladı. Türkiye'nin son 1 hafta içinde NATO, AB, ABD, Ukrayna çerçevesindeki görüşmelerine bakınca asıl mesele orada dönüyor. Erdoğan Türkiye'nin NATO'daki pozisyonunu, militanlığını iyi pazarlarsa, siyasal sıkışmayı hafifletebilir.

'Erdoğan dünyada gerginliğin artmasını ister'

Dünya'da gerginliğin de artırılmasını ister Erdoğan. Yakın geçmişte ABD'yi Suriye'de daha savaşçı politikalara ikna etmişti. Ve ABD bir noktada Rusya ile karşı karşıya gelmeyi göze alamadı. Şimdi Rusya ile karşı karşıya gelmeyi daha fazla isteyen yönetim var ve koşullar daha uygun. Bir hafta içerisinde Ukrayna ile korkunç bir trafik yaşandı. Yeni anlaşma protokolü yayınlandı. Türkiye Rusya'nın hassas noktalarına, Kafkasya, Libya, Suriye ve Ukrayna'ya bir anda atladı. Bir de Baltık var ama Türkiye'nin boyu oraya yetişmiyor. Diğer alanlarda Rusya'nın ayağına basıyor. İnsan Hakları meselesinin falan hükmü yok. Yıllarca ABD'nin darbelerinin arkasından insan hakları mı geldi? Gelinen durum Erdoğan'ı rahatlatabilir. İçeride de kendi tabanını konsolide edecek br dinselleşmeyi kullanıyor."

'Dinselleşme adımlarıyla, NATO'da yeniden cephe açma arasında bir uyumsuzluk yok'

Ukrayna'da yatırım yapacaklar. Türkiye sermayesi için önemli bir pazar haline geliyor. Libya'ya Suriye'ye bakınca, muhalefete macera gibi gelse de Türkiye sermayesinin iştahını kabartan bir durum var. Toplum açısında bakınca ise şu ortaya çıkıyor: Önümüzdeki dönem gerçek bir toplumsal hareket savaş karşıtı olmak zorunda. Burada pasifizmi kastetmiyorum. Erdoğan'ın bir ajandası var, ideolojik bir lider. Dinselleşme adımlarıyla, NATO'da yeniden cephe açma arasında bir uyumsuzluk yok. Umurlarında değil. Yıllarca milli görüş geleneği kimin tarafından palazlandı? Batı dinci hareketleri kullanmaktan vazgeçemez. Ortadoğu'da seküler hareket başlasın bu sola muazzam bir alan açar. O yüzden mecburlar bu coğrafyada kendilerine uygun islamcı aktörleri desteklemek zorundalar. İslam coğrafyasının özgürleşmesini istemiyorlar.

'Sermaye neden gerici hamlelerden rahatsızlık duysun?'

Dincilik adımlarının emperyalizmi rahatsız edeceğini söyleyenler bunu biraz da bilerek yapıyor. Bugünkü iktidara karşı çıkanlar bugün en çok kandırılanlar. Batı'dan laiklik ve aydınlanma gelmez çünkü orada da kalmadı. Memleketi karanlığa gömen faşist generallerin inançlarına düşkün olduğunu sanmıyorum ama tepe tepe kullandılar.

Sermaye sınıfı bu kadar adaletsizlik, eşitsizlikle yönetilemeyeceğini biliyor. Gerici hamlelerden neden rahatsızlık duysunlar?

Türkiye'de on binlerce köşe yazarı var ama on binlerce fikir var mı bilmiyorum. Yılmaz Özdil bir köşe yazarı. Aynı görüşlere sahip değiliz. İdeolojik farklarımız belli ama önemli bir yazar. Etkili yazıyor. Yılmaz Özdil'in bugünkü Gezi Parkı yazısı etkili bir yazıydı. Okunmasını öneririm.

Faiz, enflasyon tartışmalarında... Türkiye'de enflasyonist ortamda daha çok kâr edecek kesimler olduğu açık. Unutulan şey, yüksek enflasyon dert, istikrarsızlaştırıcı unsur ama sermayeye kaynak yaratan bir araçtır son tahlilde. İsterler demiyorum ama toplumdan sermaye sınıfına kaynak aktarılmasını sağlar. Zaman zaman belli ülkelerde de yararlanılır. Toplumlarda emekçiler zarar görür.

AKP oyun kurmakta güçlük çekerken tutarlı kadro politikası da geliştiremiyor. Bugünkü isimlerden de bazıları gözden düşen, bazıları Fetullahçılarla ilişkileri olan kişiler. Yüksek faiz kaçınılmazdı ve bunu birine yaptırtmak istediler, Naci Ağbal görevini yerine getirip gitti. Bundan çark edecekler mi, ne kadar sürecek buna bakacağız. Ben kısa erimde faizleri düşürebileceklerini zannetmiyorum."

Şule Aydın, Okuyan'a gündemde herkesin takip ettiği konular dışında neleri takip ettiğini, "Kemal Okuyan'ın özel gündeminde neler var?" diyerek sordu.

Okuyan, Ukrayna'nın Rusya'nın yanı başında yakın zamanda başarılı olan bir renkli devrim girişimine tanık olduğunu hatırlatarak, çok ilgilenilmediğini ama önemli olduğunu düşündüğü bir konu olarak Türkiye'nin Ukrayna ilişkilerini takip ettiğini belirtti. Okuyan, soruya cevabında, takip ettiği konuları şöyle anlattı:

"Nisan ayında Küba Komünist Partisi kongresi var. 3 gün sürecek ama çoktan başladı. Kimse kimler seçilecekle ilgilenmiyor, politikalar tartışılıyor. İlişkilerimizin iyi olduğu, kardeş partimiz. Onu da izlemeye çalışıyorum. Türkiye'de ise soL portal yazarı Kadir Sev'den öğrendiğim bir şeyi yapıyorum. Resmi Gazete takip etmeyi öğrendim. Bir bölümü sıkıcı ama son derece önemli. Asıl başlığımız işçi sınıfı mücadeleleri. Burada bir süredir en küçük br direnci bile büyütmeye çalışıyoruz. Bazen basına düşmüyor. Ama böyle böyle sınıf hareketi ayağa kalkacak. Bir bölümünde arkadaşlarımız oluyor, yoksak anlamaya çalışıyoruz sorunları. Bunlar gündemde önemsiz duruyor ama gerçek gündem orada."

Şule Aydın'ın "Bugün sizi en çok ne kızdırdı?" sorusunaysa Okuyan, "Melih Gökçek açıklamasıydı biri. Gökçek, Türkiye toplumunu kızdırmak için konuşuyor ve bunu becerdi. 'Test yaptık' yüzsüzlüğünü buluyor kendinde. Akit'in hilafet açıklamaları, kadın cinayeti sonrası 'Sen kralsın' açıklaması da çok ağır bir şeydi. Bu sinir bozucu" yanıtını verdi.