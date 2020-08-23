Okulum temiz: Belgesi var elemanı yok

Her tarafı dökülen sistem
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin yetersiz olduğu ve zaten bu bütçenin de eğitim patronlarının cebine yönlendirildiği bilinen bir şey. Bunun bir sonucu, devlet okullarının temel ihtiyaçlarının çoğunlukla okul aile birlikleri aracılığıyla sağlanması. Çoğu devlet okulunda temizlik, güvenlik gibi işler, devletin verdiği kadrolu elemanlarla değil velilerin oluşturduğu fonlarla alınanlarla sağlanıyor.
Buna bir başka çözüm olarak bulunan TYP ise buradaki çarpıklığı azaltmıyor. Birincisi, bu şekilde okulların devlet tarafından verilen çalışanları yaz aylarında işsiz bırakılan, mevsimlik ve güvencesiz işçiler olarak çalıştırılıyor. İkincisi, bu program da yine AKP'nin çıkarları için kullanılıyor. TYP ile iş bulmak, AKP'in il ve ilçe örgütleriyle kurulan ilişkilerle mümkün oluyor.
Üçüncüsü, eğitim için zorunlu olan bu personelin ücretini aslında devlet karşılamıyor. TYP ile işe alınanların maaşları işsizlik ödeneği fonundan karşılanıyor. Yani işçilerin maaşlarından kesilen işsizlik fonu primlerinden!
Seçim dönemlerinde aylık 2 milyar lira seviyesini görebilen TYP ödemeleri, işsizlik ödeneği fonunun patronlara dağıtıldığı pandemi gibi dönemlerde bir anda tekrar aşağı iniyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde "Okulum Temiz Belgesi" alan okullara belgelerinin takdim edildiği bir toplantıya katılmış ve toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
"21 Eylül'de ders zilinin çaldığı andan itibaren öğrencilerin hangi alanda nasıl davranacakları, neler yapacakları, sınıfların ve koridorların, ıslak zeminlerin durumu, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin dikkat etmesi gereken hususlar, servis araçlarındaki kurallar gibi tüm konuları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlar yaptık" diyen bakan bu çalışmaları, bütün okulların Okulum Temiz Belgesi'nin alınabilmesi için bir alt yapı kurmak amacıyla yaptıklarını dile getirmişti.
Okulum Temiz Belgesi takdimlerinin yapıldığı sıralarda bazı okulların yeni eğitim yılına güvenlik ve temizlik görevlisi kadroları olmaksızın hazırlandıkları öğrenildi.
Konuyla ilgili soL'a konuşan bir okul müdürü bu konuda şunları söyledi:
Okulumuzun güvenlik ve temizlik personeli her eğitim yılı başında İŞKUR'dan sağlanır. Toplum Yararına Program diye bir uygulama var. İŞKUR kendisine yapılan TYP başvurularını değerlendirir ve bu program çerçevesinde kısa süreli ya da geçici işçi alımı yapar. Devlet okullarının güvenlik ve temizlik personeli ihtiyacı da bu şekilde alınan işçiler arasından sağlanır. Okul kapandığında da bu çalışanlar okuldan ayrılır.
Bu yıl bu şekilde eleman alımı yapılmadı. Pazartesi günü öğretmenlerimiz okula gelecek, toplantılar yapacağız ama TYP ile okulumuzda temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlamış kimse yok.
Üstelik duyduğumuz kadarıyla TYP için geçtiğimiz aylarda başvuru alımı başlatılmış ama okulların Ağustos'ta açılmayacağı belli olduktan sonra başvurular da kapanmış.
Bu konuda söylenenler, devlet okullarında eğitim konusunda süren kaosa ilişkin kaygıları güçlendiriyor. "Okulum Temiz Belgesi" gibi çalışmalar yapılırken, okullara temizlik görevlisi verilmemesi bir kez daha yüzyüze eğitimin başlangıcıyla ilgili belirsizliklerle ilişkilendiriliyor.