Okulum temiz: Belgesi var elemanı yok

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin yetersiz olduğu ve zaten bu bütçenin de eğitim patronlarının cebine yönlendirildiği bilinen bir şey. Bunun bir sonucu, devlet okullarının temel ihtiyaçlarının çoğunlukla okul aile birlikleri aracılığıyla sağlanması. Çoğu devlet okulunda temizlik, güvenlik gibi işler, devletin verdiği kadrolu elemanlarla değil velilerin oluşturduğu fonlarla alınanlarla sağlanıyor.

Buna bir başka çözüm olarak bulunan TYP ise buradaki çarpıklığı azaltmıyor. Birincisi, bu şekilde okulların devlet tarafından verilen çalışanları yaz aylarında işsiz bırakılan, mevsimlik ve güvencesiz işçiler olarak çalıştırılıyor. İkincisi, bu program da yine AKP'nin çıkarları için kullanılıyor. TYP ile iş bulmak, AKP'in il ve ilçe örgütleriyle kurulan ilişkilerle mümkün oluyor.

Üçüncüsü, eğitim için zorunlu olan bu personelin ücretini aslında devlet karşılamıyor. TYP ile işe alınanların maaşları işsizlik ödeneği fonundan karşılanıyor. Yani işçilerin maaşlarından kesilen işsizlik fonu primlerinden!

Seçim dönemlerinde aylık 2 milyar lira seviyesini görebilen TYP ödemeleri, işsizlik ödeneği fonunun patronlara dağıtıldığı pandemi gibi dönemlerde bir anda tekrar aşağı iniyor.