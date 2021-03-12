'Okullarımızı imamlara teslim etmeyeceğiz'

Antalya'nın Finike ilçesinde dört köy okulunda imamın ve eşinin derslere "ücretli öğretmen" olarak girmesine tepki gösteren TKP Antalya İl Örgütü "Uygulamaya imza atan Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun hakkında soruşturma başlatılmalı, görevine derhal son verilmelidir" açıklamasında bulundu.

"Okullarımızı, Çocuklarımızı İmamlara Teslim Etmeyeceğiz!" başlığıyla yazılı bir açıklamada yapan TKP Antalya İl Örgütü, Finike ilçesindeki köy okullarında imam ve eşinin ücretli "öğretmen" olarak görevlendirildiğini hatırlattı.

İlçede taşımalı eğitim kapsamındaki dört köyde ilkokul öğrencilerinin haftada iki gün taşımalı olarak okula gittiği, geri kalan üç günde ise köylerinde bulunan okullarda imam ve imamın eşinden "eğitim" aldığı belirtilen açıklamada, MEB'in bu uygulama için gerekçe olarak öne sürdüğü hukuki kılıfınsa halihazırda kapalı olan bu okulların EBA Destek Merkezleri olarak sistemde tanımlanması olduğu kaydedildi.

Yaşananların hemen arkasından, bu okullarda eğitim veren "imam eşi"nin derslere çarşaflı bir şekilde girdiği bilgisinin de paylaşıldığına dikkat çeken TKP Antalya İl Örgütü, gelen tepkiler üzerine Finike Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Görevlendirilen imam eşi ilahiyat fakültesi mezunu. Formasyon aldığında atanacak bir kişi. Özellikle imam eşi görevlendirilmiş diye bir şey yok" yanıtını hatırlattı.

Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen işsizlik ve geleceksizlikle boğuşurken MEB'in çocukların geleceğini göz göre göre imamlara teslim ettiği, bunu gizleme ihtiyacı bile duymadığı vurgulanan açıklamada ilçe milli eğitim müdürünün derhal görevine son verilmesi istendi.

'Okullardaki öğretmen ihtiyacı derhal karşılanmalı'

Açıklamada şöyle denildi:

"Çocuklarımızın eğitimini imamlara teslim eden bu gerici uygulamaya derhal son verilmelidir!

Söz konusu okullardaki öğretmen ihtiyacı acilen karşılanmalıdır.

Öğretmenlerin ulaşımı bireysel çözümlere bırakılmadan, titizlikle organize edilmelidir.

Okullarda tüm fiziki ve teknik imkanlar sağlanmalı, salgınla ilgili alınması gereken önlemler eksiksiz bir biçimde hayata geçirilmelidir.

Uygulamaya imza atan Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun hakkında soruşturma başlatılmalı, görevine derhal son verilmelidir.

Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Örgütü olarak; atılacak tüm adımlarda dayanışmaya hazır olduğumuzu belirterek; sendikaları, öğretmenleri ve bölgede yaşayan emekçi halkımızı, bu uygulamanın her alanda takipçisi olmaya, çocuklarımızın geleceğini karartan AKP gericiliğine karşı mücadele çağırıyoruz!

Okullarımızda imam istemiyoruz!"