Okullarda hazırlık yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni öğretim yılı için yoğun olarak hazırlıklar yapıldığını anlatan ve yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için önkoşulun vatandaşların sorumlu davranarak maske takması olduğunu iddia eden açıklamaları üzerine öğretmenlerle okullarda yapılan hazırlıkları konuştuk.

Özel olarak merak ettiğimiz konu Ziya Selçuk'un twitter mesajında yer alan "temassız oyunlar" oldu. Selçuk, "Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır" demişti.

İlk ve ortaokullarda görev yapan görüştüğümüz öğretmenler, bakanın açıklamasında geçen "temassız oyunlar" hakkında bir bilgileri olmadığını söylerken, bir devlet okulunda müdür yardımcısı olarak çalışan öğretmen C.K. bakanlığın okullardan haberi olmadığını, okullara da henüz bakanlığın ne yapmaya çalıştığı hakkında bir bilginin gelmediğini öne sürdü.

'Birkaç yere dezenfektan koymak dışında bir hazırlık yok'

Bir başka öğretmenin hazırlıklarla ilgili sorumuza yanıtı ise şöyle oldu:

"Bize 'temassız oyunla' ilgili bir şey gelmedi. Okulumda da birkaç yere dezenfektan koymak dışında bir hazırlık yok. Bizim seminerlerimizin yüz yüze yapılması için alınan karar da sanırım 'okullarda gerekli planlamayı yapıyoruz' mesajını vermek için. Daha seminer programı bile yok ortada. Nasıl planlama yapacağız okulda?"

Bunları söyleyen öğretmene göre, bakanlığın bu konularda yaptığı açıklamalar sorumluluğu velilere yıkmayı amaçlıyor. Böylece "bakanlık üzerine düşeni yaptı, sizin kendi önlemlerinizi almanız lazım" deniliyor.

Görüştüğümüz bir başka öğretmen A. G. İkili öğretim yürütülen bir okulda çalışmakta olan A.G. yüz yüze eğitim için sağlıklı bir çalışma yapıldığını düşünmüyor.

"Zaten okullarımız da o sağlıklı çalışmalara müsait değil. Sınıf mevcutları ikili öğretim olmasına rağmen 40-50 kişi arasında değişiyor. Okullarda sınıflardaki öğrenci sayısını azaltacak kadar derslik bulunmuyor. Haliyle okul bahçesi de teneffüslerde tıklım tıklım oluyor. Bunları düşününce nasıl bir çalışma sosyal mesafeye uygun olarak okulların açılmasını sağlayabilir?"

diyen A. G. okul idaresinin öğretmenlere sadece 8. sınıflar (ortaokul son sınıf) için çalışmalar yapıldığını bildirdiğini anlattı.

A. G. bunun bile güç olacağını bu nedenle yüz yüze eğitim için hazırlık yapıldığını düşünmediğini söyledi.

Elim sende...

Görüştüğümüz öğretmenlerden sadece birisi "elim sende oyunu yerine geçecek bir temassız oyun" bulunduğunu duyduğunu ama bununla ilgili bakanlıkta da bir bilgi olmadığını öne sürdü.