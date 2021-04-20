Okullara ara veriyorlar, vergi daireleri hız kesmiyor: 'Beyannameler ertelensin'

Pandemiyle birlikte çalışma koşulları ağırlaşan mali müşavirler koşullarının iyileştirilmesi ve beyannamelerin ertelenmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

"İşletmelerin kapandığı, zora girdiği, milyonlarca insanın işsiz kaldığı böylesi bir dönemde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) olarak zor koşullara rağmen görevlerimizi sürdürmekteyiz" diyen Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, salgının başlangıcından bu yana 100’e yakın meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

'Ölmek istemiyoruz!'

Gittikçe zorlaşan koşullarla yüzleşmek zorunda kaldıklarını belirten mali müşavirler adına açıklama yapan Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Turgut Bahadırşunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile ilgili olarak, Sayın Bakan’ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar binlerce meslektaşımızı derinden yaralamıştır. Salgın koşullarında canları pahasına mesleklerini yapan, ülke ekonomisine değer yaratan meslektaşlarımız, Sayın Bakan’ın bu haksız ithamlarını kabul etmemektedir. Sayın Bakan’ın meslektaşlarımızın yaptıkları işler konusunda yeterince bilgilendirilmediğini düşünmekteyiz. Bizlerin hiçbir zaman boş vakti olmadı. Beyannamelerin verileceği tarihlerde sahaya çıkıp bakın. Nerede gece geç saatlerde, bir büronun ışığı yanıyorsa o mutlaka SMMM’dir.

Değerli Meslektaşlarım, Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ciddi sayıda kapanma yaşanırken, iş hacminde yüksek oranlı düşüşler olurken bizlerin de ekonomik olarak büyük kayıplar yaşadığımız bilinmelidir.

Ölmek istemiyoruz!

'Beyannameler ertelensin'

Devletin en önemli gelir kaynaklarının düzenlenmesinden, çalışanların kazançlarının düzenlenmesine kadar çok sayıda işi bir arada yapan meslektaşlarımızı önümüzdeki günlerde de yoğun ve riskli günler bekliyor. Nisan ayı içerisinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi, KDV, MuhSGK, Damga Vergisi Beyannameleri ve e-Beratlar verilecektir.

Salgının ciddi bir şekilde arttığı devlet yetkililerince de dile getirilirken ve önlemler peşpeşe açıklanırken, mesleki olarak büyük risk altında olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler olarak bizler de yaşamlarımızdan ciddi endişeler duymaktayız

Sağlıklı çalışma koşullarının oluşacağı tarihe kadar:

MUHSGK,

KDV,

GEKAP,

Damga Vergisi,

Kurumlar Vergisi,

Defter Beratları

Beyannamelerinin yasada da tanımı yapılan MÜCBİR SEBEP nedeniyle ERTELENMESİNİ talep ediyoruz.

Ülkemizin en zor zamanlarında elini taşın altına koymaktan çekinmeyen yüzbine yakın SMMM meslektaşımızın yaşamlarını da ilgilendiren bu taleplerimize kulak verilmesini istiyoruz. Ölmek istemiyoruz!"