Okullar aylar sonra kapılarını açıyor: Eğitim emekçileri heyecanlı ve endişeli

21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimde ders başı yapacaklar. Öğrenciler aşamalı ve seyreltilmiş eğitim kapsamında şimdilik haftada sadece bir gün okula gidecekler. 8. ve 12. sınıflar için bir süredir okullarda devam eden, isteğe bağlı destek kurslarından sonra, okullar ilk defa öğrencilere kapılarını açacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamarda, okulların eğitim ve öğretim faaliyetlerine sağlıklı bir sınıf ortamı oluşturulmuş bir şekilde hazırlandığını söylüyor ama okullardan gelen bilgiler, Bakanlığın çizdiği tabloyla uyuşmuyor.

Okullarda pandemi koşullarında eğitimin yüz yüze sürdürülebilmesi açısından hayati olan temizlik personeli, güvenlik görevlisi gibi çalışanlar hâlâ göreve başlamış durumda değil. İşe alım ilanları bile çok kısa bir süre önce yapılmaya başlandı ve pek çok okulda personel açığı olduğu biliniyor.

Okullardaki sorumluluksa tamamıyla öğretmenlerin sırtına yüklenmiş durumda. Nöbetçi öğretmenin sorumluluk alanı okul servisi ile başlarken, öğrencilerin kişisel bakım ve temizliği de öğretmen sorumluluğuna verilmiş durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece temiz belgesine sahip okullarda öğretime başlanacağını açıklamış olmasına rağmen, temiz belgesi almayan, başvurusu onaylanmayan, hatta bir çok ilde kasaba ve köyde okulum temiz başvurusu yapmamış ilkokul ve anaokullarının bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bu, Bakanlığın kendi koyduğu hijyen kurallarını kendi okullarında sağlayamadığı ve okulların belge verilmeden açılacağı anlamına geliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Cumartesi günü yaptığı bir açıklamada okullarda 3 hafta içinde ücretsiz maske dağıtılacağını belirtmesi de, henüz açılacak okullara yeterli sayıda maskenin gönderilmediği gerçeğini gözler önüne serdi.

21 Eylül günü okula başlamayacak tüm öğrencilerse uzaktan eğitime devam edecekler. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrenciler uzaktan eğitime EBA üzerinden devam ederken yedinci ve sekizinci sınıflarla ortaöğretim kademesinde öğretimin zoom üzerinden devam etmesine karar verildi. EBA bağlanma, kopma gibi sistemsel sorunlar nedeniyle çok sayıda eleştiri alırken, zoom üzerinden derslerin nasıl yapılacağı, öğrencilerle derslere bağlanmaları için gereken ID numaralarının nasıl paylaşılacağı merak ediliyor.

TKP'li öğretmenlerden açıklama: Hoş geldiniz çocuklar!

Okullar aylar sonda aşamalı ve seyretilmiş eğitim kapsamında kapılarını öğrencilere açarken, bir açıklama yayımlayan TKP'li öğretmenler MEB'in iddiaları ile okullardan gelen bilgilerin birbirini tutmadığını belirterek, Bakanlığı tüm okul çalışanları için sağlıklı ve güvenli hale getirmek için kapsamlı adımlar atmaya çağırdı.

Eğitim emekçilerini ve öğrencileri bekleyen sorunlara dikkat çeken TKP'li öğretmenler endişelerini dile getirirken, bütün öğretmenleri kamusal eğitim için mücadeleye davet ettiler. TKP'li öğretmenleri açıklaması şöyle:

Hoş geldiniz çocuklar!

Bugün, aylar sonra okullarımız aşamalı ve seyreltilmiş şekilde de olsa açılıyor. İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi eğitimdeki öğrencilerimiz bu hafta boyunca farklı zamanlarda, birer gün de olsa okulda olacak. Öğrencilerimizle tekrar okullarda buluştuğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız.

Endişeliyiz de…

MEB’in öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşmaları için aylardır yeterli önlemleri almadığını biliyoruz. Okullar, ülkemizde ilk vakanın ortaya çıktığı Mart ayının ortasından bu yana kapalı olmasına rağmen, AKP ve kontrolündeki MEB’in okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine açılması için hiçbir irade göstermediğini, gerekli hazırlıkların okul idarecileri, öğretmenler ve velilerin inisiyatifine ve bağış gibi yollarla yaratılacak kaynaklara bırakıldığını hep beraber deneyimledik.

Bakan Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı açıklamada, okullardaki tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını, okulların hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılandığını, üç hafta boyunca da öğrencilere ücretsiz dağıtılacağı söylenen maskeleri okullara ulaştırdıklarını kaydetti. Selçuk ayrıca, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu da iddia etti. Aylardır özel okulların bakanı gibi davranan Bakan Selçuk’un sözlerinin gerçekliğini bu hafta boyunca okullarımızda görecek de olsak MEB’in okullarımızda yüz yüze eğitimin aşamalı ve seyreltilmiş şekilde başlaması için gerekenleri temel düzeyde de olsa yaptığına inanmak istiyoruz. Diğer taraftan okullarımızdan aldığımız bilgiler, okullarda belediyeler yoluyla yapılan dezenfektan çalışmaları dışında, okul bileşenlerince yaratılan kaynaklarla ne yapılabiliyorsa bu kadar bir hazırlık yapılabildiğine işaret etmektedir.

Geçtiğimiz günler içerisinde yaptığımız açıklamalarla MEB’i sorumluluğunu yerine getirmeye ve Bakan Selçuk’u geçmişteki özel okul patronu kimliğiyle eğitimi yönetmekten vazgeçmeye, okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için gerekli hazırlıkları seferberlik yaklaşımıyla uygulamak için gerekenleri yapmaya çağırmıştık. MEB’i ve Bakan Selçuk’u bir kez daha uyarıyoruz. Okullarımızda gerekli önlemler alınmadığı takdirde ortaya çıkacak vakalarda sorumluluğun bizzat MEB’de olacağını ve herhangi bir ihmalin takipçisi olacağımızı aklınızdan çıkarmayın. Okullarımız, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde de olsa yüz yüze eğitime başlarken, okullarımızı çocuklarımızla eğitim emekçileri ve tüm okul çalışanları için sağlıklı ve güvenli hale getirmek için kapsamlı adımlar atın.

Biz eğitim emekçileri kendi güvenliğimizi de ihmal etmeden öğrencilerimizin sağlığını korumayı merkeze alarak okullarımızda, görevlerimizin başında olacağız. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla sınırlı sayıda da olsa öğrencileriyle, çocuklarımızla buluşacak öğretmen arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Sağlıklı eğitim hakkı, okul sağlığı ve güvenli okul devletin temel sorumluluklarından biridir ve kamusal bir haktır. Salgın nedeniyle kendi sağlığımız ve öğrencilerimizin sağlığı için önlemlerimizi alarak çocuklarımızla okullarda buluşmaya hazırlanırken, kamusal eğitim için mücadele eden eğitim emekçilerine omuz verin, hep beraber dayanışmamızı büyütelim.

Yaşadığımız zor dönemde çocukları ilk defa okulla buluşacak velilerimizin heyecanlarını ve endişelerini anlıyor ve paylaşıyoruz. Tüm zorluklara rağmen, okulda ilk gün heyecanını çocuklarımıza en güzel şekilde yaşatmak için heyecanla beklediğimizi bilmenizi isteriz. Sizleri de öncelikle okullarda sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitimin sürdürebilmesi için eğitim emekçilerine destek olmaya çağırıyoruz. Ayrıca özelleştirilen eğitimin ne olduğunu, devletin bu sorumluluk alanından çekilince devlet okullarımızın nasıl kaderine terk edildiğini, milyonlarca çocuğumuzun eğitimin nasıl dışında kaldığını aylardır hep beraber gördük. Siz velilerimizi, çocuklarımızın kamusal bir hakkı olan sağlıklı ve güvenli koşullarda bilimsel eğitim alma hakkını savunmaya ve bunun için mücadele etmeye davet ediyoruz.

Ve çocuklarımız…

İlk kez okulla buluşacağınız bu hafta içerisinde sizleri okullarımızda sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılamak, gülen gözlerinizdeki heyecanınızı paylaşmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız ve sizleri bekliyoruz.

Hoş geldiniz!

TKP’li Öğretmenler