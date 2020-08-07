‘Okullar açılacak mı?’ kaosu: Özel okullar için ilk iptal kararı devamının da işareti

AKP’nin patronlar için aldığı erken ‘normalleşme’ kararı salgının boyutunu yeniden ağırlaştırmaya başlarken, okulların söylendiği gibi Ağustos ayı sonunda başlayıp başlamayacağı merak konusu. Bu konudaki ilk ‘deneme’ olarak değerlendirilen özel okulların 15 Ağustos’ta başlayacağı telafi eğitimleri ilk olarak Konya Valiliği tarafından ertelendi. Bu karar sonrası benzer kararların birçok ilde alınabileceği belirtilirken, gelinen son durumu Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile konuştuk.

‘Okulların 31 Ağustos’ta açılacağı söylemi çok iddialı’

“Salgın sürecini yöneten Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yaz aylarında salgının seyrinin yavaşlayacağı şeklinde bir öngörüsü vardı ve gelinen noktada bu öngörünün doğru olmadığı görüldü” diyen Yıldırım, iki kurumun da virüsle ilgili gerçekleri görmekten uzak bir tavır içerisinde olduğunu söyledi.

“Yaz aylarında yılın en sıcak ayı ve günleri yaşanırken virüs salgını ve bulaş riskinin artış içinde olduğu görülüyor” ifadesini kullanan Yıldırım, “Böyle bir süreçte okulların 31 Ağustos’ta kesinlikle açılacağı söylemi çok iddialı bir söylem. Bizler için önemli olan öğrenciler, öğretmenler ve velilerin can sağlığı” dedi.

Vakalarda yaşanan artış ve sonrası için devam eden artış eğiliminin okulların da tedbirsiz bir şekilde açılmasıyla birlikte tabloyu iyice ağırlaştırabileceğini söyleyen Yıldırım, “Böylesi bir adım sürekli anılan ikinci dalgayı da tetikleyebilir. Okullarda yaşanacak vakalar aileleri de etkileyecektir ve zincirleme bir etkiye neden olacaktır” ifadesini kullandı.

‘Boş kalan imam hatipler planlamaya dahil edilmeli’

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu gelişmeleri de dikkate alarak okullara ilişkin yaptığı planı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Gerekiyorsa yüz yüze eğitimin farklı yöntemlerle, bulaş riski azaltılarak yapılması için yollar düşünülmeli. Geçmiş yıllarda boş kaldığı, boş olduğu bilinen özellikle imam hatip okulları bu kapsamda diğer okullardaki öğrenci mevcutlarının azaltılması anlamında planlamaya dahil edilmeli” dedi.

‘MEB fazla iyimser’

MEB’den şu ana kadar gelen açıklamaların fazla iyimser olduğunu söyleyen Yıldırım, “MEB’in çok daha gerçekçi ve bilimsel verileri temel alarak bir planlama yapması gerekiyor. Burada öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sağlığı söz konusu” diye konuştu.

‘Özel okullar parasını kurtarma derdinde, kararın yenileri gelebilir’

Konya’da özel okullara ilişkin alınan erteleme kararını da değerlendiren Yıldırım, “Valiliğin kararı son derece gerçekçi bir karar. Bu kararın devamı gelebilir diye düşünüyoruz. Bu eğitimin başlamasının tek amacı diğer okullarda yeni döneme başlayabilir miyizin ufak bir provası aslında. Ancak velilerin bu telafi eğitime üstelik de salgının geldiği durum düşünüldüğünde çocuklarını göndermeyeceğini düşünüyoruz. Yani özel okullar kağıt üstünde bir eğitime başlayacak ve velilerin eğitim yapılmadığı gerekçesiyle parasını geri talep etmesinin önüne geçilecek” ifadesini kullandı.