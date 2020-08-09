Bugün milyonlarca velinin en çok merak ettiği soru şu: Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların açılacağını açıkladığı tarih olan 31 Ağustos’ta okullar açılacak mı?

Ağustos ayının sonuna yaklaşırken heyecan artıyor. Eğer okullar açılacaksa, hiç değilse bir hafta öncesinden hazırlık yapmak lazım. Örneğin yazlıkta olanlar geri dönüş hazırlıklarına başlamalı. Kayıtlar yapılacak. Çocuklar hızlı büyür, geçen yıl giydikleri bu sene olmaz, yeni giysiler alınacak…

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Okullar 31 Ağustos veya bilemediniz Eylül ayının ilk haftası içinde mutlaka açılacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Nereden mi biliyorum? Çok basit, hükümetin bugüne kadar izlediği politikalardan.

AVM’ler neden açıldıysa, turizm neden açıldıysa, okullar da aynı nedenle açılacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Belki göstermelik birkaç gün gecikme olabilir fakat mutlaka açılacak.

Açılacak çünkü nasıl AVM sahipleri ve sahil şeridindeki esnaf kurtarıldıysa, özel okulların da aynı şekilde kurtarılması gerekiyor. Salgın daha da azacakmış. Salgın daha da azsa ne olur? Daha fazla insan hastalanır, daha fazla insan mı ölür? Kimin umurunda? Gerçekten kimin umurunda?

Diyelim ki vaka sayısı bir milyonu, ölü sayısı 50 bini geçti. Ne olur? Hastalananlar süründükleriyle, ölenler öldükleriyle kalır. Peki, vaka sayısı milyonu, ölü sayısı 50 bini bulmasın diye AVM’ler kapatılır, turizm kısıtlanır ve okullar açılmazsa ne olur? İşte o zaman yandı gülüm keten helva…

Bugün işçilerine Covid-19 teşhisi konan binlerce fabrikada ve işyerinde, diğer işçilerin sağlığı ve yaşamı tehdit altında olmasına rağmen üretime neden devam ediliyorsa, bu ayın sonunda okullar da, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sağlığı ve yaşamının tehlikeye atılması anlamına gelse bile, aynı nedenle açılacak.

Fakat AVM’ler ve turistik tesisler ile okullar arasında önemli bir fark var. AVM ve turistik tesislere gitmek “zorunlu” değil. Yani “bilinçli” yurttaşlar, hükümet AVM ve turistik tesisleri açtığı halde buralardan uzak durarak kendilerini ve ailelerini salgından korumayı başardılar. Okullar ise böyle değil. Kanun var, çocuğunuzu okula göndermek zorundasınız.

Belki bugün milyonlarca insan farkında değil fakat bu ülkede ilköğretim hâlâ “mecburi”. "Salgın hastalık var, ben çocuğumun hastalanmasını, ölmesini veya eve hastalık getirmesini istemiyorum, çocuğumu okula göndermeyeceğim" deme hakkınız yok. Dileyen deneyebilir. Yaşadığınız yere göre jandarma veya polis kapınıza dikilince de demek istediğimi anlarsınız.

Ama pandemi? Salgın?

Kimin umurunda? Önemli olan 31 Ağustos’ta vereceğiniz kayıt ücretleri. Eğer o ücretleri alamazlarsa birçok özel okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Son soru şu olabilir: Çocuklarımızın sağlığı ve hayatı mı, özel okulların bekası mı? Bunun da yanıtını sizler vereceksiniz.