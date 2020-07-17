Okul sayılarında ilk sıra imam hatip liselerinin: Geçen yıla oranla toplam yüzde 48,9’luk artış

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih dönemi bekliyor. Geçen seneye göre sınava giren öğrenci sayısındaki artış nedeniyle LGS’yle girilen okulların sayısı da arttı. Okullardaki en yüksek artış ise imam hatiplerde oldu. 2019’da hafızlık projesi yapanlarla birlikte 339 olan sınavla öğrenci alan imam hatip lisesi sayısı bu yıl yüzde 505’e yükseldi. Bu okulların 8’ini hafızlık projesi yapan imam hatip liseleri oluşturdu. Anadolu liselerinin sayısı ise 266’dan 339’a yükseldi. Meslek liselerinin sayısı 516’dan 596’ya yükselirken 2019’da sayıları 310 olan fen liseleri ise yalnızca 6 artarak 316 oldu. Sosyal bilimler lisesi sayısı sadece iki artışla 92’ye yükseldi.



BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, velilerin bütün taleplerine rağmen yine en çok imam hatip liselerinin sayısında artış yaşandı. İmam hatip liselerinin sayısı 2019’a göre 166 artarak 339’dan 505’e çıktı. Geçen yıla oranla toplam yüzde 48,9’luk bir artış gerçekleşti. Bu okulların 8’ini hafızlık projesi yapan imam hatipler oluştururken geçen yıl bu sayı 5’ti. İmam hatip liselerindeki kontenjan artışı ise okul sayısıyla orantılı olmadı. Geçen sene 28 bin 830 olan imam hatip liselerinin kontenjanı bu yıl 13 bin 148 artarak 41 bin 978 oldu. Bütün kontenjanlar dolarsa okul başına ortalama 83 öğrenci eğitim görecek.

İmam hatiplerle birlikte veliler tarafından en az tercih edilen okul türü olan meslek liseleri sayısı ise 516’dan 596’ya yükseldi. Artış yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Öğrenci kontenjanı ise yüzde 40,2 artarak 24 bin 30’dan 40 bin 202’ye çıktı. Kontenjanlar dolarsa okul başına 67,4 öğrenci düşecek.

2019 yılında sayıları 266 olan Anadolu liseleri ise 339’a yükseldi. Anadolu liseleri sayısı sadece yüzde 27,4 arttı. Kontenjanlar ise 42 bin 100’den 71 bin 916’ya yükseldi. Toplam kontenjan artışı yüzde 70,8’i buldu. Bütün kontenjanlar dolarsa okul başına 212 öğrenci düşecek. Geçen yıl bile talebi karşılayamadıkları için Ankara ve İstanbul’da birçok okulun ikili eğitime geçmesi gündemde yerini koruyorken pandemi sürecinde bu kadar kalabalıkla ne yapılacağı merak konusu.

Fen liselerinin sayısı geçen yıla göre sadece 6 arttı

Veliler ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen okul türü olan fen liselerinin sayısı ise geçen yıla göre sadece 6 artarak 310’dan 316’ya yükseldi. Artış oranı yalnızca 1,9 oldu. Kontenjanlar ise 34 bin 590’dan 46 bin 740’a çıktı. Öğrenci kontenjanı ise okulun aksine yüzde 35,1 oldu. Bütün kontenjanlar dolarsa okul başına öğrenci sayısı 147,9 olacak.



Fen liselerinin ardından velilerin en çok talep ettiği sosyal bilimler liselerinin sayısı sadece iki artarak 90’dan 92’ye yükseldi. Artış sadece yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Öğrenci kontenjanı ise 9 bin 420’den 12 bin 530’a yükseldi. Kontenjan okul sayısının aksine yüzde 33 arttı. Kontenjanlar dolarsa okul başına öğrenci sayısı 136,1 olacak.