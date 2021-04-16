Okul çıkışında bıçaklanan lise öğrencisiyle ilgili davada karara tepki

İstanbul Bakırköy'de 2019 yılında profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan T.'nin, başka bir lisenin öğrencisi Baran Ç. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Baran Ç.'yi "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yaralanan Berhan T.'nin annesi Kibriye T., karara tepki göstererek, "Çocuğumu öldürdük diye bırakmışlar. Mahkeme 3 yıl ceza verdi, fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar, çileler ne olacak. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuka ve adalete inanıyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmaya tutuksuz sanık Baran Ç. katılmadı. Müşteki Berhan T. sağlık sorunlarından dolayı duruşmaya katılmazken, annesi Kibriye T. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada konuşan anne Kibriye T. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza almalarını istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, Baran Ç.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim uygulayarak "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, A.B.A., E.C., B.E., S.U. ve T.T. hakkında ise "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Üye hakimden muhalefet şerhi

Üye Hakim A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T.'nin Baran Ç.'ye iştirak ettikleri görüşünde olduğunu belirterek, Berhan T.'nin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde "silahla yaralama" suçundan cezalandırılmaları gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalif olduğunu belirtti.

Davanın ardından adliye önünde açıklama yapan anne Kibriye T. karara tepki gösterdi.

"Oğlum geçen sene bir çete grubu tarafından bıçaklanarak, yoğun bakımda yattı. Adli tıp raporları var. Ölümden döndü. Bir hafta boyunca yoğun bakımda yatarak hayat mücadelesi verdi" diyen anne T. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan açılan davada "kasten yaralama" suçundan verilen kararın kendilerini şoke ettiğini söyledi.

Olayın planlı bir şekilde meydana geldiğini anlatan Kibriye T., "Mahkeme 3 yıl ceza verdi, fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar bizim çektiğimiz çileler ne olacak. Bunun yatarı olmadığı için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolumuza devam ederiz" dedi.