Oktay ve Çavuşoğlu Beyrut'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çarşamba günü Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamayla sarsılan Lübnan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gidecek.

Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile bir araya gelecek.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, patlamanın meydana geldiği bölgede AFAD ekiplerinin çalıştığı alanda incelemelerde bulunması planlanan Oktay ve Çavuşoğlu’nun hastanelerde tedavi gören yaralıları da ziyaret etmesi bekleniyor.

Lübnan’daki Türklerin tahliyesini gerçekleştiren THY’nin ardından Lübnanlı yetkililerden alınan bilgiye göre, bir Türk yaralının da Türkiye’ye gönderilmesinin planlandığı belirtiliyor.