Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm için yurttaşlara silahlı tehdit

17 Nisan Cumartesi günü, sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen İstanbul Beyoğlu Belediyesi meclis üyeleri Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde evleri tek tek dolaşarak mülk sahiplerini kentsel dönüşüm için ikna etmeye çalıştı. Yurttaşlar buna tepki gösterirken 18 Nisan Pazar günü ise bu sefer kendilerini belediye meclisi üyesi olarak tanıtan ancak öyle olmadıkları ortaya çıkan silahlı kişiler mahallede gerginlik çıkardı.

Yanlarında 10-15 kişi ile kentsel dönüşüm için evlere giden kişiler, tepki gösteren yurttaşları silah göstererek tehdit etti.

Olayın ardından Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil, CHP Beyoğlu Meclis üyeleri ve İYİP Meclis üyeleri ile birlikte mahalleye giden CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu göreve çağırdı.

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u buradan uyarıyorum" diyen Kılınç, “Bir kentsel dönüşüm mahallelilerin, mülk sahiplerinin rızalarıyla gerçekleştirilir. Ama burada bir zor kullanma, tehdide varan ifadeler var. Kiracıların bayrama kadar çıkarılması, yerlerini boşaltmaları aksi takdirde kira yardımından yararlanamayacakları ifade ediliyor.Belediye meclis üyelerinin ikna odası kurarak, kişileri arayarak ikna etme çabası içinde olunduğunu öğreniyoruz. Bu yanlarıyla ilgili işin sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u uyarıyorum. Halkın istemediği, halkın rıza göstermediği, halkın tarafı olmadığı ayrıca bölge sakinlerinin temsilcilerinin içinde bulunmadığı İstanbul’da halkın meşru temsilcisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye yönetiminin içinde bulunmadığı bir çalışma bırakın başarılı olmayı burada dün yaşandığı gibi gerginliğe neden olmaktadır" dedi.

'Silahların ruhsatı araştırılsın'

Fetihtepe Mahallesinde doğduğunu, olayın yaşandığı sokağın iki adım ötesinde yaşayan bir milletvekili olduğunu söyleyen Yüksel Mansur Kılınç, daha önce de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ulaşmaya çalışarak ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, bölge milletvekilleri, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilecek bir çalışmaya dönüştürmesi uyarısında bulunmaya çalıştığını vurguladı.

Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ama sayın Kurum bunları dinlemedi, şimdi söylüyorum; burada bir zor uygulanıyor, halkın üzerinde tehdit var. İşin sahibi sensin. Buradaki gerilimden, sorunlardan doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sorumludur. Gerginliğe neden olan ve silah gösterdiği ifade edilen kişilerin kimler olduğu bu kişilerin yetkili olup olmadığı, sokağa çıkma izinlerinin olup olmadığı, silahlarının ruhsatlı olup olmadığının da incelenmesi araştırılması çok yönlü olarak sorgulanması bunun için de dün saldırıya uğrayan halkımıza yarınlarda herhangi bir şeyin olmamasının sağlanması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da göreve davet ediyorum."