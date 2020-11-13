Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanına şikayet ettiler, 2,5 sene işsiz kaldım

Sunucu Okan Bayülgen, Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Gör Beni" programında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Altın Kelebek ödüllerini sunarken Diriliş Ertuğrul dizisi ekibiyle yaşadığı krizin sonrasında Erdoğan'a şikayet edildiğini ve 2,5 sene boyunca işsiz kaldığını söyleyen Bayülgen, "Hiç ülkemle, ya da başka insanlara küsmedim, bozuşmadım. Başka bir yerde de yaşamayı düşünmedim. Çok mutluyum böyle olduğu için. Beni mekancı yaptılar" dedi, işsiz kalması sonrası 4 mekan açtığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Söz konusu dizi, ‘Altın Kelebek’ ödüllerinde yılın dizisi ödülünü almış ancak kendilerine sahneye çıkıp söz söyleme hakkı verilmediğini açıklamıştı.

Ödülü tepki gösterip iade eden ekip, kendilerine sansür uygulandığını öne sürmüştü.

Gecenin sunucusu olan Bayülgen, tepkiler sonrası yaptığı konuşmada diziyle dalga geçtiği iddiasıyla yandaş basın tarafından hedefe konulmuştu.

Gecenin ardından düzenlenen bir TRT etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizisine övgü yağdırmış, ödül etkinliğini düzenleyeleri ise. hedef almıştı.