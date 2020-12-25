OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen veya açığa alınan kişilerin şikâyetlerinin incelenmesi için kurulan OHAL İnceleme Komisyonu'nun süresi bir yıl daha uzatıldı. Karar, 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.

Komisyon, 15 Temmuz sonrası görevden ihraç edilmesi, yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirmesini karara bağlıyor.

Şu ana kadar 126 bin 300 başvurudan 110 bin 250 başvuruyu karara bağlanırken, 16 bin 50 başvurunun incelemesi ise sürüyor.