Oğuz Kaan Salıcı: Temennimiz Kılıçdaroğlu'nun aday olması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, hem MHP hem AKP’nin eridiğini belirterek, “Bu ittifakın tekrardan Türkiye’de tek başına bir Cumhurbaşkanı seçtirtmesi imkanı görülmüyor. Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakı’nda yapılan görüşmelerin sonucu adaylaşırsa ki bizim temennimiz odur; CHP’liler büyük bir inançla Sayın Genel Başkanımızı seçtirtmek için çalışacaktır” dedi.

'Seçtirdiğimiz cumhurbaşkanı ülkeyi yönetirken...'

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Salıcı, “Günün sonunda biz başkanlık yarışına gireceğiz, bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak ve o Cumhurbaşkanı adayımızın da seçilmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmalar da ona yönelik. Ama aynı zamanda anlamlı sayıda CHP’li milletvekilinin parlamentoya girmesini de sağlamamız lazım ki bizim seçtirdiğimiz Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetirken parlamentoda bir uyum ortaya çıkabilsin. Parlamentoda, Millet İttifakı’nın milletvekilleri sayısıyla işler daha rahat yürüyebilir bir hale gelsin" açıklamasında bulundu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin de Salıcı, “Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Biz o açıklamanın arkasındayız. Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakı’nın da yapılan görüşmelerin sonucunda adaylaşırsa ki bizim temennimiz odur; CHP’liler büyük bir inançla Sayın Genel Başkanımızı seçtirtmek için çalışacaktır” ifadesini kullandı.