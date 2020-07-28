Oğul Trump'ın Twitter hesabı askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'ın hesabını bir paylaşımını gerekçe göstererek askıya alan Twitter, "Sözkonusu tweet bizim Covid-19 konusunda yanlış yönlendirici bilgilerle ilgili politikamızı ihlal ediyor. Hesabın sahibi tweeti kaldırana dek hesap kilitlenecektir" açıklamasını yaptı. Yanlış yönlendirici videoyu içeren tüm paylaşımların kaldırılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da aynı tweeti paylaşmıştı. Daha sonra Donald Trump'ın hesabında sözkonusu paylaşım yerine artık erişilemediğine dair bir mesaj yer aldı. Başkan'ın tweetleme faaliyetlerine herhangi bir engelleme getirilmedi.

Ortadan kaldırılan paylaşımdaki videoda bir grup doktor koronavirüse karşı evde kalmaya ve maske takmaya gerek olmadığını söylerken gösterilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün sıtma ilacı 'hidroksiklorokin'in Covid-19'a karşı etkisiz olduğunu duyurması da sahte bilim olarak niteleniyordu.

Dezenformasyonla mücadele kampanyası yürüten Twitter, mayıs ayında yaptığı açıklamayla koronavirüsle ilgili tartışmalı ya da yanlış yönlendirici enformasyon taşıyan paylaşımlara etiket ve uyarı koyacağını duyurmuştu.