Öğretmenlerin aşılanmasında belirsizlik sürüyor: Bakanlık randevu sistemini neye göre belirliyor?

Şubat ayından bu yana eğitim emekçilerinin aşılanma sürecinin belirsizliği karmaşa ile devam ediyor.

24 Şubat’ta kameraların karşısında Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığına 1 milyon 259 bin çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda ilettiklerini, öğretmenlerin e-Nabız'da ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabileceklerinin duyurusunu yapmıştı. Açıklamadan sonraki günlerde köy okullarında bile aşılamanın olmadığı, öğretmenlerin randevu alamadığı haberleri çoğaldı.

Son günlerde artan vaka ve ölüm sayılarına rağmen eğitim emekçilerinin aşılanmalarındaki seyir değişmedi. Geçen bir buçuk ayda vaka sayıları artan kentlerin çoğunda öğretmenler aşılanmadı. Herhangi bir takvimde söylenmedi.

Tüm bunlar üzerine gelen tepkiler sonucunda dün gece okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine randevu sistemi açıldığı öğrenildi. Sosyal medyadan ya da TV programlarından reklam yapmayı seven bakan Selçuk ise yaklaşık bir buçuk ay öncesinde aşılama haberi yaptığı için bunun duyurusunu geçemedi.

Bütün öğretmenler aşılanıyor mu?

Çok geçmeden yapılan bu aşılamada bile büyük boşluklar olduğu anlaşıldı. Kimi öğretmene randevu sistemi açılırken kimisine açılmadı. Okul gruplarına gelen bilgilerden anlaşıldığı üzere aşılama sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine, özel eğitim öğretmenlerine, ilkokulda çalışan branş öğretmenlerine yapılacak. Okul öncesi ve ilkokul kademelerinde çalışan idareciler, rehber öğretmenlerine sistem açılmadı.

Her gün yüz yüze eğitime devam eden 8. ve 12. sınıf öğretmenleri, meslek lisesi öğretmenleri için aşılama ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Sadece 8. ve 12. sınıfların değil, farklı kademelerin devam ettiği kurs merkezi öğretmenleri de aşı ile ilgili bir bilgiye sahip değiller.

Ücretli öğretmenlerin durumu ise tam bir muamma. Bazı okullarda ücretli öğretmenlere randevu sistemi açılırken bazı öğretmenlere sistem açılmadı. Okul idarelerinin bilgilendirme mesajlarında da ücretli öğretmenlere sistemin açılmadığı duyuruldu.

Özel okullarda durum ne?

Özel okullarda da okul öncesi öğretmenlerine ve sınıf öğretmenlerine sistem açılırken ilkokul kademesinde derse giren ama ortaokul kadrosuna kayıtlı öğretmenlere ise aşı randevu sistemi açılmadı. Özellikle özel okullarda branş derslerine farklı öğretmenlerin girdiği bilinmekte. Ve bu öğretmenler okulun ortaokul kadrosuna kayıtlı olduğu için aşı kapsamının dışında kaldı.

PİKTES dil öğreticilerine de aşı yok

Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonu için AB fonlarıyla yürütülen PIKTES projesi kapsamında geçici süreli olarak istihdam edilen binlerce öğretmen de aşılanacak öğretmenlerin içine giremedi.

2016’da başlayan proje kapsamında 23 farklı ilde binlerce öğretmen yüz yüze eğitime devam etmekte. Öğretmenler dün açılan randevu sistemine giriş yapamadıklarında sebebini öğrenmek için bir muhatap dahi bulamadıklarını belirttiler.

Öğretmenler tepkili

Aylar öncesinden öğretmenlere aşı yapmaya başlıyoruz diye açıklama yapan bakanın aksine ayladır aşılanmayı bekleyen, aşılanma takvimini bile öğrenemeyen öğretmenler, bugün yaşadıkları karmaşık duruma tepki gösterdiler.

Pandeminin başından bu yana süreci yönetemeyen Milli Eğitim Bakanlığının yapmaya çalıştığı aşılama da bile bir düzen tutturamadı. Bazı illerde hatta ilçelerde dahi değişkenlik gösteren aşılama sırasında, hangi karara ve kritere göre randevu sistemini açtığı bilinmiyor. Randevu alamayan öğretmenlerin ise ne zaman aşılanacağına dair bir bilgilendirme yok.

Eğitim emekçileri ise bütün eğitim kurumlarında ayrım gözetmeksizin tüm eğitim emekçilerinin acilen aşılanması gerektiğini vurguluyorlar.