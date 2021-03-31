Öğretmenlerden İLKSAN seçimlerinin ertelenmesine tepki: Üye iradesi yok sayılamaz

AKP ve MHP salgına karşın "lebaleb" kongreler yaparken, çok sayıda kurum ve kuruluşun seçimleri engellendi.

Bunlardan biri de İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) il ve ilçe temsilcisi seçimleri. Eğitim-İş karara tepki göstererek İLKSAN yönetiminin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sandık üyelerine hesap vermekten kaçınmak için pandemi bahanesine sığındığını ifade etti.

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "İLKSAN ilçe temsilcisi seçimleri 3 Nisan 2021, il temsilcisi seçimleri 12 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktı. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesi bahane edilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onayıyla İLKSAN seçimleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi" denildi.

AKP ve MHP'nin "lebâleb" salonları doldurduğu bir dönemde pandemi bahanesiyle üye iradesi hiçe sayılarak İLKSAN seçimlerinin ertelenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Eğitim-İş Sendikası, ertelemeye gerekçe gösterilen genelgenin de kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı ve etkinliklerine yönelik bir kısıtlama içermediğini dile getirdi.

"Mevcut İLKSAN yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı, işleyişteki antidemokratik uygulamalar ve şaibeler konusunda üyelere hesap vermekten kaçınmak için böyle bir yola girmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim-İş olarak 'İLKSAN üyelerinindir' diyoruz ve

- İLKSAN mevzuatındaki antidemokratik hükümlerin değiştirilerek, söz ve karar sahibinin İLKSAN üyeleri olmasını,

- İLKSAN ana statüsünü hazırlama ve değiştirme yetkisinin İLKSAN Temsilciler Kuruluna ve üyelerine verilmesini

- İLKSAN’ın işleyişindeki tüm antidemokratik uygulamaların sonlandırılarak; katılımcı, şeffaf bir yönetim modeline geçilmesini sağlayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyarıyoruz, üyelerin iradesinin yok sayılmasına fırsat verilmemeli seçim tarihi bir an önce belirlenmelidir."