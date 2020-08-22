Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılının 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim programıyla başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul yöneticileri ve tüm öğretmenler 2020-2021 eğitim öğretim yılına son hazırlıklar için okullarda olacak.

Öğretmenler ve okul yöneticileri için 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak programda, Covid-19 tedbirleri, uzaktan eğitimle telafi programı, psikososyal destek çalışmaları, etkinlik planlamaları gibi başlıklar çalışılacak.

Açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner'in, öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans vereceği aktarıldı.

Açılış dersini Bakan Selçuk gerçekleştirecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak mesleki gelişim programında, TSE iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması, okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı olacak.

21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları, öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşaması, uygulamalı bir şekilde ele alınacak.

Açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan "Tamamlayıcı Eğiitim Programı"nın uygulama süreci ve psiko-sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları arasında olacak.

Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" hakkında rehber öğrretmenler/psikolojik danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.

Mesleki Çalışma Programı kapsamında, Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları, 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.