'Öğretmen seminerleri AKP'nin siyaset okulu değildir'

Eğitim-İş, öğretmenlerin mesleki eğitim seminerlerinin AKP'nin propaganda aracı haline getirilmesi çabalarına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Çekmeköy'de MEB'in mesleki çalışma programına "Cumhurbaşkanlığı-hükümet sistemi ve uygulaması" başlığının eklendiği belirtilen açıklamada, öğretmenlerin mesleki seminerlerinin, AKP'nin siyaset okulu gibi dizayn edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Düzgün yürütülmediği ve salgında sağlıklı biçimde organize edilmediğinden öğretmenler için eziyete dönen mesleki eğitim seminerleri, artık hükümetin propaganda sahası haline getirilmek istenmektedir.

İstanbul Çekmeköy, bu siyasi hamlenin adeta pilot bölgesi yapılmış, burada MEB'in mesleki çalışma programına "Cumhurbaşkanlığı-hükümet sistemi ve uygulaması" başlığı eklenmiştir. Skandal, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan 08-12 Şubat 2021 mesleki çalışma programının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde ilan edilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Sözüm ona, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, eğitimdeki verimliliği artırmak, öğrenci-veli ve okulla bağlarını kuvvetlendirmek için hazırlanan bu mesleki çalışma programlarına AKP'nin hararetle savunduğu devlet yönetim sisteminin bir tanıtım filmi gibi eklenmesi akla zarar bir uygulamadır. Öte yandan, Çekmeköy'deki bu uygulama, diğer il ve ilçelerdekinden farklılaştığı için de sakıncalıdır. İl ve ilçe müdürlüklerinin, ülke çapında homojen olması gereken mesleki eğitim çalışmalarına hükümete yaranmak için böyle keyfi eklemeler yapması kabul edilemez!

Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: öğretmenlerin mesleki seminerleri, AKP'nin siyaset okulu gibi dizayn edilemez! Bu rezil uygulama, eğitimi siyasileştirme, programa katılmayan öğretmenlerin fişlenmesi ve toplumu olduğu gibi eğitimi de kutuplaştırma tehlikelerini barındırmaktadır. MEB, çerçevesini kendi belirlediği bu programın, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değiştirilmesine müdahale etmeli ve benzer hadsizliklerin tekrar yaşanmasının önüne geçmelidir. Sendika olarak konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.